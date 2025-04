O Stanley Cup i s kapitánem? Landeskog se vrátil po třech letech a operacích kolene

1 020 dní. Tak dlouhá, snad až nekonečná, byla pauza Gabriela Landeskoga od profesionálního hokeje. Mnozí už pomalu měli za to, že po šestém finále Stanley Cupu v roce 2022, opakovaných chirurgických zákrocích a marných pokusech o návrat už další start na vrcholové úrovni nepřidá. A teď je zpátky. Naskočil na 15 střídání v AHL.

Pět střídání za třetinu? Byl to test.

Jak jeho tělesná schránka a obzvlášť pravé koleno, ve kterém má od května 2023 umělou chrupavku, zareaguje na zápasovou zátěž.

A? "Tělo se cítí skvěle! Říkal jsem to i pár kluků na střídačce, že koleno je na tom výborně, že drží," pochvaloval si zkušený Švéd. Na ledě ho vítaly bouřlivé ovace.

Co mu ale chybí, je špičková kondice. "Jsem unavený. Na fyzičce ale budu makat, zapracuju na tom," dodal po partii za Colorado Eagles.

Stihl během něj dvě střely a také vyfasoval dvě trestné minuty.

"Samozřejmě, že jsem trochu bojoval s nervozitou. Ale snažil jsem si comeback užít. Naskočit do hry, dostat se do zápasového tempa, užít si to," povídal dlouho nehrající kapitán Lavin.

Starý dobrý Landeskog. Vždy připravený na konfrontaci:

Landeskog is bullying guys in the AHL pic.twitter.com/G5zmsjm9q7 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) April 12, 2025





"Hrál jsem po hodně dlouhé odmlce, takže to bylo znát.Mám spoustu detailů, kterým se budu muset pověnovat," řekl o svém kondičním startu v AHL.

Jeho cílem je samozřejmě jiná soutěž. Ta o patro výš.

Zatím není jasné, kdy naskočí za Colorado v NHL, do konce základní části to ovšem kvůli platovému stropu nebude. Landeskog se nevrací kvůli mačům nevalného významu, moc rád by pomohl v play-off.

V bojích o Stanley Cup, ke kterému Avs dovedl v roce 2022.

S céčkem na prsou, ostatně ho v Denveru nosil už od roku 2012, kdy se stal nejmladším lídrem v dějinách věhlasné ligy.

Na bitvy o stříbrný pohár, v čele s úvodním kolem proti dallaským Stars, ladí formu celý kádr pod taktovkou Jareda Bednara. Někomu prospěje větší vytížení, jiní borci odpočívají a nabírají síly.

Řeč je třeba o Nathanu MacKinnonovi či Calem Makarovi, ale pauzírují i Ross Colton, Jonathan Drouin, Josh Manson či Ryan Lindgren. "Hodně kluků se s něčím potýká," říká Bednar.

MacKinnon, Makar a spol. si nenechali ujít Landeskogův mač:

Avalanche players — including MacKinnon and Makar — came to watch Gabe Landeskog's first pro game in three years ???????? pic.twitter.com/3dkL78JQN3 — Gino Hard (@GinoHard_) April 12, 2025

Tím něčím má na mysli různé šrámy, drobná zranění a tak dále. Ostatně nedávno se to týkalo i Martina Nečase, který kvůli nevážným zdravotním trablům krátce chyběl.

To Landeskog chybí v dresu Avalanche už téměř tři roky.

Po vítězném finále v roce 2022 během 15 měsíců podstoupil tři operace kolene. Už už to vypadalo, že zbytek kariéry promarodí. Ale nyní se zdá, že by mohlo mít Colorado svého kapitána v dohledné době v sestavě.

Zatím se o tom mluví s velkou opatrností. Ale první zkouška dopadla pozitivně.

Landeskog by se mohl opět stát důležitou postavou klubu, se kterým má za sedm milionů dolarů ročně podepsáno na další čtyři sezony.

