O výhře Minnesoty rozhodl v prodloužení Boldy! Pittsburgh si vynutil pokračování série

26. dubna 5:50

Jan Šlapáček

Po dnešním hracím dnu známe prvního postupujícího do druhého kola play-off, kterým se stali hokejisté Caroliny Hurricanes. Minnesota pak srovnala stav série a Pittsburgh odvrátil možné vyřazení.

Čtvrté utkání mezi Ottawou a Carolinou bylo hodně tvrdé a mezi oběma celky byla cítit pořádná nevraživost. Výsledkově nakonec dopadlo stejně jako tři předchozí a Hurricanes si zajistili rychlý postup do druhého kola play-off. Nejlepší tým základní části ve Východní konferenci v této sérii ani jednou neprohrával.

Minnesota svedla s Dallasem další nesmírně vyrovnanou bitvu, která za stavu 2:2 dokráčela do prodloužení. V něm bylo hodně šancí na obou stranách, nakonec se v samotném závěru první přidané třetiny šikovnou tečí prosadil Matt Boldy a zařídil srovnání série na 2:2.

Pittsburgh se ve čtvrtém duelu rozhodl vsadit na brankáře Arturse Šilovse a ten se trenérskému štábu odvděčil výborným výkonem, který pomohl Penguins k odvracení možného vyražení. Pittsburgh odehrál nejlepší zápas v play-off a vyhrál na ledě svého rivala 4:2.

Ottawa Senators - Carolina Hurricanes
2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Konečný stav série: 0:4

Branky a nahrávky
38. Batherson (Stützle, Yakemchuk), 59. Cozens (Batherson, Yakemchuk) – 36. Hall (Jankowski, Robinson), 50. Stankoven (K. Miller, Hall), 58. Sebastian Aho (Jarvis, S. Walker), 59. Sebastian Aho (Jarvis, Chatfield).

Statistika
Střely na bránu: 27 – 30 | Přesilová hra: 1/9 – 1/5 | Trestné minuty: 14 – 22

Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 58:01
Frederik Andersen (CAR) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:49

Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání
1. Frederik Andersen (CAR) – 25 zákroků
2. Sebastian Aho (CAR) - 2+0
3. Drake Batherson (OTT) - 1+1

Minnesota Wild - Dallas Stars
3:2pp. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Stav série: 2:2

Branky a nahrávky
14. Faber (Kaprizov), 55. M. Foligno (Sturm, Faber), 80. Boldy (Spurgeon, Kaprizov) – 6. J. Robertson (Duchene, Rantanen), 40. Heiskanen (Duchene, Rantanen).

Statistika
Střely na bránu: 43 – 45 | Přesilová hra: 0/4 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MIN) – 43 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 79:31
Jake Oettinger (DAL) – 40 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,0 %, odchytal 79:31

Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:49

Tři hvězdy utkání
1. Matthew Boldy (MIN) - 1+0
2. Jesper Wallstedt (MIN) - 43 zákroků
3. Brock Faber (MIN) - 1+1

Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins
2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Stav série: 1:3

Branky a nahrávky
36. Barkey (Zegras, York), 48. Konecny (Dvorak, Sanheim) – 15. Crosby (E. Karlsson), 22. Rakell, 45. Letang (Crosby, Rakell), 60. Dewar (Lizotte, Acciari).

Statistika
Střely na bránu: 27 – 21 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 59:04
Arturs Šilovs (PIT) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 59:04

Tři hvězdy utkání
1. Kris Letang (PIT) - 1+0
2. Travis Konecny (PHI) - 1+0
3. Sidney Crosby (PIT) - 1+1

