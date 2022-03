Oba celky z New Yorku hrají před půlnocí, pak šlágry favoritů

Dohromady osm utkání je na nedělním programu NHL. Hned trojice zápasů začne ještě před půlnocí, ten zbytek pak krátce po ní. Objeví se například oba newyorské týmy, posléze bude hrát Toronto s Floridou nebo Minnesota s Coloradem.

Hned od osmi večer se na ledě Islanders předvede trápící se Tampa. Hosté na takovou neformu nejsou zvyklí, další neúspěch odehnali včera až těsně před koncem, kdy srovnali proti Detroitu, pak vyhráli v prodloužení. Oba góly padly z přesilovek.

Dva zápasy od jedenácti hodin se ponesou také v duchu východního pobřeží. Rangers, kteří naposledy rozmetli Penguins 5:1, přivítají solidní Buffalo, Pittsburgh se bude snažit odčinit poslední debakl proti Detroitu.

Přesně o půlnoci by měl začínat duel Nashvillu s Philadelphií, přičemž bodovou sérii se na hranici třináct bude snažit prodloužit Roman Josi. Ve stejný čas pak začíná i ostře sledovaný divizní duel. Minnesota doma přivítá Colorado.

Dále pak Winnipeg bude opět živit naděje na play off, na jeho led přijede Arizona. Zajímavý souboj v rámci Atlantické divize nabídne utkání Toronta s Floridou. Program zakončuje souboj slabších, do New Jersey zamíří Montreal.

