Obavy o Kaprizova. Hvězda Wild posledně nedohrála, nenastoupí ani proti Washingtonu

Ačkoliv Minnesota na ledě Bostonu dokázala odvrátit sérii pěti porážek v řadě, úsměvy od ucha k uchu rozhodně nerozdávala. V průběhu utkání s Bruins totiž přišla o hvězdného Kirilla Kaprizova, který musel kluziště v TD Garden opustit v polovině druhé třetiny. V zápase odehrál 10 minut a 27 sekund.

Chvíli po uplynutí poloviny řádné hrací doby zápasu, který Wild vyhráli 3:2, se Kaprizov ocitl na levé straně útočného pásma. V souboji s Mattem Grzelcykem ztratil rovnováhu a následně jej nešetrně poslal na mantinel Trent Frederic. Po krátké strkanici na obou stranách zamířil ruský forvard v předklonu do šaten. Mělo by se jednat o zranění v horní části těla.

„Doufám, že bude v pořádku. Nechtěl jsem mu ublížit. Chtěl jsem dohrát situaci, ale bohužel to nedopadlo úplně šťastně,“ kál se Frederic. „Neviděl jsem to. Nevím, jestli Kaprizov klopýtl, nebo se schoval. Nemyslím si ale, že v tom byl úmysl,“ řekl trenér Bostonu Bruce Cassidy.

Je jisté, že v noci ze soboty na neděli se Divočina bude muset obejít bez svého nejproduktivnějšího hráče. „Kirill je v péči lékařů. S Washingtonem stoprocentně nenastoupí, budeme se muset obejít bez něj,“ prohlásil se smutným výrazem v obličeji kouč Dean Evason.

O jak dlouhou absenci se bude jednat, v tuto chvíli známo není. Do karet však Minnesotě může hrát, že po zápase s Capitals bude mít až do 15. ledna volno díky odloženým duelům s Winnipegem a Edmontonem. „Asi to přijde vhod. Pokusíme se uzdravit nejen jej, ale také ostatní kluky,“ přikývl Evason. Na marodce Wild jsou kromě Kaprizova i Nick Bjugstad, Joel Eriksson Ek, Jordan Greenway, Jared Spurgeon a Cam Talbot.

Kirill Kaprizov zatím prožívá svou nejlepší sezonu v dospělém hokeji. Už v minulém ročníku se stal po příchodu z moskevského CSKA klíčovým hráčem týmu s bilancí 51 kanadských bodů v pětapadesáti zápasech. Letos je na tom v počtu získaných bodů na utkání ještě lépe. Ve dvaatřiceti bitvách zapsal 14 branek a 26 asistencí a v produktivitě soutěže je sedmý. Hlavně díky němu se tedy Minnesota pohybuje na předních příčkách Západní konference.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+