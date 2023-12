Obavy potvrzeny! Klingberg míří na operaci a má po sezoně

Když se před několika dny objevily spekulace o tom, že zranění obránce Johna Klingberga je vážnější, než se zdá, neudělalo to nikomu v Torontu radost. Přirozeně – Klingberg měl být vítanou posilou a strůjcem ofenzivy. Teď je ale vše jinak. Obavy se potvrdil, Švéd má po sezoně.

Důvodem pro operaci je zranění kyčle, které patří mezi nejkomplikovanější. Klingberg byl 23. listopadu zapsán na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, nnyí operaci s předpokládanou dobou rekonvalescence 5 až 6 měsíců.

"Vypadá to, že operace bude na konci prosince, a tím pro něj fakticky skončí sezóna," řekl ve středu generální manažer Maple Leafs Brad Treliving. "O všem budeme mít lepší představu, jakmile operace dopadne, ale už teď je bezpečné říci, že se bude zotavovat v rozmezí 5-6 měsíců."

Rodák ze švédského Göteborgu odcestoval s Maple Leafs do Švédska na Global Series, ale ani v jednom ze dvou zápasů Toronta 17. a 19. listopadu nehrál. Už tehdy prosakovaly informace o tom, že to má vliv i na jeho psychiku.

"Je zklamaný, každý by byl," řekl Treliving. "Doufal, že to tak nebude, ale teď, jakmile učiníte toto rozhodnutí a jakmile je to definitivní, přejdete ke druhému kroku, což je dostat se přes to, projít procedurou a připravit se na rehabilitaci a odrazit od toho.“

Jak Treliving potvrdil, tým se celou situaci snažil vyřešit, ale marně. "Zkoušeli jsme to různě. Zhoršilo se to v zápase na Floridě, několik týdnů jsme se snažili bolest zminimalizovat, ale nakonec jsme došli k závěru, že to jinak než operací nejde,“ dodal činovník.

Klingberg podepsal s Torontem roční smlouvu na 4,15 milionu dolarů, v této sezoně má ve 14 zápasech jen pět asistencí. "Zranění ho ovlivnilo," dodal ale Treliving. "Kdykoli se dostanete do bodu, kdy musíte podstoupit zákrok, je to významné. Ty se nedělají jen kvůli tomu, aby se udělaly."

