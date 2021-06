Oběť Scheifeleho zákroku je blízko návratu. A co další z marodky Canadiens?

Po dvou fantastických sériích se hokejisté Montrealu chystají na opravdovou výzvu. Poprvé v sezoně překročí kanadské hranice. Po vyřazení Toronta a Winnipegu čeká na svěřence Dominiqua Ducharma pořádný oříšek – Vegas Golden Knights.

Je zřejmé, že do této série, která znamená poslední krok od finále o nejcennější trofej, půjde Montreal v roli outsidera. Taková role ale může celku z Québecu sedět, stačí si vzpomenout na bitvu proti Maple Leafs.

Proti Vegas by navíc mělo být Canadiens k dispozici několik navrátilců z marodky. Včetně Jakea Evanse, jenž byl v prvním utkání série proti Winnipegu tvrdě atakován útočníkem Jets Markem Scheifelem.

Tento zákrok neutekl snad žádnému hokejovému příznivci. Scheifele obdržel čtyřzápasovou stopku, zatímco Evans byl po zbytek série mimo hru s otřesem mozku. Není v tuto chvíli jisté, kdy přesně se do sestavy vrátí, nicméně mělo by to být už proti Golden Knights.

Sám už nazul brusle a podstupuje individuální tréninky. Každým dnem se jeho stav zlepšuje. „Dalšími tréninky vydrží na ledě déle a déle. Ještě má před sebou pár kroků, ale rozhodně jde správným směrem,“ informuje novináře šéf lavičky Habs.

„Může to být kdykoliv,“ dodává Ducharme k návratu svého útočníka. „Ještě nějaké tři, čtyři dny bude nejspíš mimo. Ale znovu opakuji, s tímto zraněním nikdy nevíte, vždy může přijít nějaký krok zpět. Na nic tedy nespoléháme.“

Výrazné dva otazníky visí rovněž nad dvojicí obránců. Jeff Petry měl problémy s rukou, Jon Merrill se pak potýkal se zraněním v dolní části těla. Oba zadáci by ale podle zpráv z montrealského tábora měli s týmem do města hazardu odcestovat.

První jmenovaný opustil třetí vzájemné střetnutí s Tryskáči, když si ve druhé dvacetiminutovce poranil pravděpodobně malíček. Merrill naposledy nastoupil ještě v pátém utkání prvního kola proti Maple Leafs.

