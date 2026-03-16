Obětoval Štefana, aby získal Sediny. Vancouver má na dosah i osud letošní draftové jedničky

Tomáš Zatloukal
Ta chvíle je výjimečná a málem nasměrovala Canucks za historicky prvním Stanley Cupem. O čem je řeč? V roce 1999 se jejich tehdejší GM Brian Burke zřekl práva vybrat jedničku draftu - ve jménu přivést naráz náramně talentovaná švédská dvojčata Henrika a Daniela Sedinovy. Teď může kanadský klub po 27 letech znovu nabýt privilegium volit jako první, do draftové loterie jde s vůbec nejvyšší šancí na vítězství ze všech.
Loterie, která je na řadě 5. května, působí mimořádně z vícero důvodů.
Třeba díky tomu, že se po 14 sezonách obejde bez účasti buffalských Sabres. Nebo také proto, že k jedničce může katapultovat i obhájce Stanley Cupu. Raritní záležitost!
Pro floridské Pantery, vládce z let 2024 a 2025, by šlo o nevšední cenu útěchy. Naději mají šestiprocentní.
A pak je tu samozřejmě ona vancouverská story.
Canucks jdou do loterie s pravděpodobností 18,5 procenta, že vyhrají. Z tisíce dostupných kombinací mluví 185 z nich v jejich prospěch.
A to díky tomu, že v NHL skončili zcela beznadějně poslední - na 32. fleku.
A tak teď jsou ve výsadním postavení. Získají podruhé ve svých dějinách právo na volbu hráče, který vystoupí na podium ze všech nejdříve?
Poprvé tuto pravomoc, kterou si Burke zajistil trejdem s Tampa Bay Lightning a využil ji jen jako platidlo, v roce 1999 nakonec přenechali konkurenci...
Burke totiž obratem směnil nejcennější z výběrů za unikátní počin - draftování dvojčat bezprostředně po sobě. Spojil Henrika a Daniela, rodáky z Ornskoldsviku, slavné švédské líhně. Udělal z nich dvojku a trojku.
Nechal atlantské Thrashers, aby před ním ukázali na Patrika Štefana. Výměnou za garanci, že nepůjdou po žádném ze Sedinů.
Z těch se staly klubové legendy, ostatně to oba dotáhli až k Art Ross Trophy i dalším poctám, svým kombinačním hokejem kdysi dominovali. Vancouver pomohli v roce 2011 až do finále.
Hokejový grál jim ale unikl. V sedmém mači..
Dá se čekat, že tentokrát by Canucks neměnili. A ukázali na Gavina McKennu.
Vancouver každopádně potřebuje přízeň paní Štěstěny, rozhodně není automatické, že se raduje favorit. Stačí si vybavit minulý rok, kdy se šancí ve výši 3,5 procenta uspěli NY Islanders.
A ukázali na Matthewa Schaefera, téměř jistě vítěze Calderovy trofeje.