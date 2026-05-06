Objetí trenérského a hráčského veterána v sobě skrývá analogii jako hrom

15. června 16:00Jiří Lacina
Po odeznění poslední bitvy nic tak nedojme jako pohled na trenéra a kapitána vítězů ve vzájemném objetí. V roce 2018 obletěla svět fotka veteránů Alexandra Ovečkina a Barryho Trotze, letos to bude Rod Brind’Amour a Jordan Staal. Pro oba má trofej ohromnou cenu. Kouč se raduje poprvé ve své trenérské kariéře, kapitán podruhé - ovšem po dlouhých 17 letech!
Ty příběhy jsou si dost podobné.
Rod Brind’Amour dotáhl Carolinu v roce 2006 k titulu ve skoro 36 letech. Měl za sebou tři roky v St. Louis, pak dlouhé působení ve Philadelphii, s níž spojil svá nejproduktivnější léta. Urvat první pohár v pokročilém věku, navíc coby kápo, pro něj strašně moc znamenalo.
Jordan Staal se raduje ve 37 letech. Má za sebou působení v Pittsburghu, s nímž spojil pro změnu začátek kariéry. Tady pohár nad hlavu zvednul, ale ve 21 letech, ve stínu hvězd Sidneyho Crosbyho s Jevgenijem Malkinem, to muselo chutnat jinak.
V Carolině působí už čtrnáctým rokem, sedm let nosí na dresu céčko. Je v úplně jiné roli než kdysi v Pittsburghu. Navíc zcela zásadní měrou pomohl v nejdůležitější finálové sérii. „Celou dobu byl velmi dobrý, ale v klíčových okamžicích to ještě vylepšil. Je neuvěřitelné ho sledovat,“ nechal se slyšet spoluhráč Seth Jarvis.
„I bez těch branek by byl jeho vliv na tým stejný. Ale dodal tím extra element navíc,“ pochválil Staala Brind’Amour.
Jordan Staal je nejdéle sloužícím Hurikánem. Sedmnáct let časového rozpětí mezi vyhranými poháry je jen tak mimochodem nový ligový rekord. Ten starý držel Chris Chelios (16 let). Legendární bek vyhrál v roce 1986 s Montrealem a pak 2002 s Detroitem. V roce 2008 přidal třetí titul.
„Je to spousta let. Myslel jsem na to od prvního poháru. Chcete to vyhrát znovu,“ potvrdil Staal otřepané klišé. Zrovna jeho životní příběh ovšem potvrzuje, jak těžké je úspěch zopakovat.
Coach and captain ???? #StanleyCup pic.twitter.com/hLarhHCLro
— NHL (@NHL) June 15, 2026
Hurricanes zakončili skvostné období, od roku 2019, kdy je převzal v roli hlavního kouče Rod Brind’Amour, jsou pravidelnými účastníky play off. Vždycky hráli minimálně druhé kolo! Možná měli i lepší roky, každopádně tenhle klub už si to opravdu zasloužil.
Do roku 2025 zde působil i Martin Nečas. Odešel do Colorada, kde vedle MacKinnona rozvketl ve stobodovou hvězdu. Nejproduktivnější hráč Canes, Sebastian Aho, měl letos jen 80 bodů. Andrej Svečnikov dokonce jen 70. Všichni se dokonale podřídili hernímu plánu. Z tohohle týmu nikdo neční, ale dnes asi rovnostářský přístup nikdo nezpochybňuje.
Trešničkou na dortu je pro Staala Conn Smythe Trophy. V roce 2006 ji dostal brankář Cam Ward. Tentokrát ukázali novináři na kapitána. Byl skvělý na vhazování, dával důležité branky. „Prostě jsem sám sebou. Stačilo být konzistentní,“ poznamenal ke svým výkonům skromně historicky nejstarší vítěz této individuální trofeje.