Oboustranný zájem: Giroux a Senators míří k nové smlouvě

Vztah mezi Ottawou a Claudem Girouxem je silný a oboustranný – a vše nasvědčuje tomu, že by měl pokračovat i po vypršení aktuální smlouvy. Zkušený útočník se v létě stane volným hráčem, ale jak hráč, tak vedení klubu mají dle kanadských médií jasno: chuť na pokračování spolupráce je na obou stranách.

„Milujeme Girouxe a chceme, aby zůstal,“ prohlásil generální manažer a prezident hokejových operací Steve Staios při rozlučce se sezonou. Tým byl po základní části plný optimismu, ale vypadnutí v prvním kole s Torontem posunulo klub do další fáze přestavby – a udržení lídra, jakým je právě Giroux, se stalo prioritou.

Zatím probíhají neformální rozhovory mezi Staiosem a agentem Pata Brissona, oficiální jednání se očekávají v nejbližších týdnech. Oba tábory považují dohodu za záležitost, která se dá snadno uzavřít. V ideálním případě ještě před začátkem červencového trhu.

„Miluju hráče v tomhle týmu, fanoušky i město,“ řekl Giroux po konci sezony. „Tahle sezona byla pro mě jedna z nejzábavnějších za poslední roky. Kabina drží při sobě a chodit každý den na zimák bylo prostě fajn.“

Sedmatřicetiletý veterán zakončil ročník s bilancí 15 gólů a 50 bodů ve 81 zápasech. Přestože šlo o jeho statisticky nejslabší sezonu od roku 2009, stále odehrál průměrně přes 19 minut na zápas, patřil mezi nejspolehlivější hráče na buly (úspěšnost přes 61 %), a navíc byl důležitým článkem na přesilovce i v oslabení.

Giroux má za sebou tři sezony v dresu Senators, během nichž odehrál 245 utkání a nasbíral 193 bodů (71+122). Z celého kádru je bezpochyby nejvýraznější volnou posilou, jakou Ottawa za poslední dekádu získala.

Smlouva, kterou podepsal v roce 2022, mu zajišťovala 6,5 milionu dolarů ročně. Tentokrát se očekává pokles výdělku – a samotný Giroux si to uvědomuje. Podle ligových zdrojů by mu mohla vyhovovat jednoletá smlouva v rozmezí 3 až 4 milionů, případně s výkonnostními bonusy podobně, jako to měl Joe Pavelski v Dallasu.

Vzhledem ke svému věku a pravidlům CBA nepřipadá v úvahu delší kontrakt. Ottawa má aktuálně na příští sezonu alokovaných 77 milionů dolarů a zbývá jí zhruba 17,5 milionu v platovém stropu. Kromě Girouxe musí klub podepsat i chráněné volné hráče Fabiana Zetterlunda a Tylera Klevena.

Staios veřejně o detailech smluv nerad mluví, ale v případě Girouxe jde o strategickou prioritu. Klub mu dal větší prostor díky posilám jako David Perron nebo Michael Amadio, čímž ulevil jeho zátěži. Přesto si Giroux udržel vysoký standard, a co je neméně důležité – významně ovlivnil vývoj mladých opor Bradyho Tkachuka a Tima Stützleho.

Před třemi lety přišel, aby pomohl změnit směr organizace. Dnes je součástí jádra, které má šanci tu změnu dotáhnout. Byla by chyba, kdyby se obě strany nedohodly.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+