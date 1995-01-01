NHL.cz na Facebooku

Obrana Canadiens je hotová! Smlouvu na dalších pět let podepsal Matheson

Poslední stabilní kousek obrany Montrealu, který neměl podepsáno na další sezóny, už svoji budoucnost má vyřešenou. Jednatřicetiletý Mike Matheson podepsal s organizací na dalších 5 let s ročním platem 6 milionu dolarů. Canadiens tak mohou se svým nejvytěžovanějším hráčem počítat i nadále.

Matheson, který momentálně hraje svou čtvrtou sezónu v dresu Montrealu, má na kontě čtyři góly a 10 asistencí v 22 zápasech. Jednatřicetiletý bek hraje v průměru téměř 25 minut na zápas, což ho řadí celkově na 10. místo v NHL.

Rodák z v Quebecu dosáhl v sezóně 2023-24 s Canadiens hned několik kariérních maxim. Zapsal 51 asistencí, což mu jeho celkový počet bodů vyšvihlo až na krásné číslo 62. Dokázal také vsítit 5 branek v početních výhodách a dohromady v nich získal 28 bodů. Za svoji kariéru stihl 649 zápasů, ve kterých zaznamenal celkem 279 bodů.

Matheson, který byl v roce 2012 draftován Panthers jako 23. v pořadí, byl v červenci roku 2022 vyměněn z Pittsburghu do Montrealu spolu s výběrem ve čtvrtém kole draftu za Jeffa Petryho a Ryana Poehlinga. Od té doby patří mezi základní stavební kameny obrany Habs. 

Vzhledem k tomu, jak dobře hrál v této sezóně a během celého svého působení v Canadiens, je logické, že si ho tým ponechá. Vedle Mathesona nastupuje v aktuálním ročníku pravidelně Noah Dobson, se kterým vytvořil skvělé duo. Společně s nimi mají na další roky podepsáno i Lane Hutson a Kaiden Guhle. O obranu Canadiens je tak na pár let postaráno. 

Do obranných řad se vedle těchto čtyř postupně dostanou například David Reinbacher nebo Adam Engström. Oba mladí obránci by měli v řádech pár sezón nahradit právě Mathesona, který by se vzhledem k jeho věku měl postupně smiřovat s nižší rolí v týmu. Nyní však bude i nadále důležitou defenzivní složkou.

