Obrana Kings by měla stát na Clarkovi, ten hraje o první velký kontrakt

16. srpna Jakub Ťoupek
Dvaadvacetiletý Brandt Clarke byl v minulé sezóně s 33 body nejproduktivnějším bekem Kings a začíná ukazovat svůj potenciál být obráncem číslo 1. Byla to jeho první kompletní sezóna v NHL a v průměru strávil na ledě jen něco málo přes 16 minut, což stačilo na šesté místo mezi obránci Los Angeles.
Los Angeles si během draftu v roce 2022 vybralo z 8. místa Clarka především pro jeho ofenzivní schopnosti. V OHL dokonce nosil céčko a v draftovém ročníku se dostal přes bod na utkání. Po jeho výběru se vrátil do juniorské ligy a s průměrem téměř 2 bodů na zápas patřil v této statistice na samotný vrchol. Odehrál sice pouze 31 klání, bodů měl však 61.
Jeho kvality ocenili i fanoušci na Slovensku, kde si v 18 letech připsal 26 startů a Novým Zámkům pomohl 15 kanadskými body. Do Evropy tehdy odcestoval společně se svým bratrem Graemem, který patřil New Jersey a nyní slouží organizaci Capitals.
V sezóně 23/24 patřil mezi klíčové beky farmy Kings a byl připraven na krok mezi ty nejlepší. Ten se mu povedl a ihned se zabydlel v základní sestavě Los Angeles a zvládl odehrát 78 utkání. Se 33 body byl nejlépe bodujícím obráncem týmu, dokonce dvěma brankami pomohl i ve vyřazovací části. Ukázal však i jistou zodpovědnost v defenzivě, kterou potvrdil hodnocením plus 13 poté, co měl v předchozích dvou sezónách ve 25 zápasech mínus 7.
Hlavním bodem v rozvíjení jeho schopností bude jednoznačně odchod Vladislava Gavrikova. Devětadvacetiletý Rus byl po zranění Doughtyho nejvytěžovanějším hráčem týmu, nyní by ale tahle role mohla padnout právě do rukou mladého Kanaďana. Obrana Kings postupně stárne, mezi nejlepšími 6 beky je pouze Mikey Anderson mladší 30 let, a tak by měl otěže převzít Clarke.
Rodák z Ontaria hraje také o první velký kontrakt. Po sezóně mu bude končit ten nováčkovský a čeká jej velký skok. Jeho kvalitní práce do ofenzívy i skvělé zvládání defenzivní činnosti mu nemusí vynést pouze místo mezi nejlepšími beky konference, ale celé ligy.
