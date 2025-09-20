Obrana Kings zatím strádá, dvojice Dumoulin – Ceci patří mezi nejhorší v soutěži

NHL.cz na Facebooku

Před sezónou Králové přivedly nové defenzivní duo za celkovou hodnotu 8,5 milionu dolarů. Po 4 utkáních právě dvojice Brian Dumoulin a Cody Ceci patří na chvost statistik plus mínus a podává velmi špatné defenzivní výkony.

Pokud jde o složení obranných dvojic, poprvé v sezóně přišla změna. Obranná dvojice Kings složená z Briana Dumoulina a Codyho Ceciho podle nejmodernějších metrik a celkových analýz nepodávala v prvních třech zápasech sezóny příliš dobré výkony. Ve statistice plus mínus jsou na záporných 5, což jsou nejhorší čísla z celé ligy.

Za první tři utkání při jejich pohybu na ledě byl podíl očekávaných obdržených branek 2,12. Jako jediná obraná dvojice soutěže tak během úvodních utkání šla nad 2. Za 8,5 milionu to rozhodně není duo, které chcete na modré čáře mít.

Proto se kouč Hiller během víkendu rozhodl pro změnu a spojil Drewa Doughtyho s Dumoulinem do první obranné dvojice a Ceciho s Mikey Andersonem do třetího páru Kings. Toto složení vyzkoušeli v noci proti Minnesotě a od začátku se zdálo, že to ideální řešení nebylo. 

Elitní dvojice Anderson – Doughty byla v pořádku. Tři góly, dva inkasované a pozitivní výsledky ve většině statistik, přičemž odehráli nejvíce minut proti formacím, které vedli MacKinnon, Eichel a Schiefele. Trenérský štáb však musel najít ideální kombinace, aby spolu nemuseli hrát nové posily.

Není nijak překvapivé, že se na začátku sezóny objevují analytické příspěvky týkající se Briana Dumoulina a Codyho Ceciho, kteří tvořili novou obrannou dvojici Kings. Fanoušci LA od této dvojice na začátku sezóny příliš nečekali. Až tak bídné výsledky si ale nepředstavovali. 

Problémy Kings spočívají i v disciplíně, která s mizernou obranou tvoří smrtonosnou dvojici. Hráči Los Angeles se nechali vyloučit proti Wild během prvních 20 minut hned ve 4 případech a padly z toho 3 branky. Ve třetí části sice tříbrankové manko stáhli, do vítězného konce však utkání nedotáhli.

