Obrat Ovečkina? Paráda, jásá Matthews, nejlepší šutér v éře platových stropů

Chvíli měl našlápnuto na 75, 76 ba dokonce 77 gólů. Nakonec se Auston Matthews na tak vysoké číslo nejspíš neprostřílí, byť NHL díky němu stále může poprvé od roku 1993 mít 70brankového kanonýra. Vždyť už zase slaví s úchvatnou pravidelností. Už teď je americký sniper tím nejlepším v éře platových stropů. Poté co skóroval proti New Jersey Devils, má na kontě 66 tref! O jednu víc než Alex Ovečkin za ročník 2007/2008.

Že získá svou třetí trofej Maurice Richarda?

To už pravděpodobnost hraničící s jistotou. Těžko si představit, že Matthewse v samotném finiši základní části kdokoliv předežene. Má náskok 13 branek, to je luxusní polštář.

A nepřeklenutelná propast pro Sama Reinharta zároveň.

Borec s mexickými kořeny nesoupeří s generačními souputníky, ale napříč generacemi. Už teď dal nejvíc gólů od roku 1996, kdy řádil Mario Lemieux (za asistence Jaromíra Jágra, Rona Francise nebo třeba Petra Nedvěda).

66 kusů, to je zkrátka majstrštyk. A výkon, co odsunul v éře platových stropů na druhé místo Ovečkina, jednoho z top střelců všech dob. Jeho devět "Raket" může čase ohrozit snad jen právě Matthews.

"Obrat Alexe? To je paráda! Když si pomyslím, co všechno v kariéře dokázal a co pro hokej udělal... Je pro mě ctí být s ním zmiňovaný ve stejné větě," prohodil tahoun torontských Maple Leafs.

Luxusní vikýř z Matthewsovy dílny:

Po "sušším" období je už zase v laufu, skóroval v šesti zápasech za sebou. A sen o sedmdesátce ožívá.

Čím to, že se mu opět daří? Nic zvláštního neměnil, k zápasům a hře jako takové přistupuje pořád stejně. Ani jemu se jednoduše nevyhnou večery, kdy to tam nespadne i přes sebenadějnější pokusy.

A i on má občas kliku a dá gól "z ničeho", pořádnou "haluz". To je v hokeji přirozené. Dlouhodobě nicméně Matthews ukazuje, že na střílení branek má patent. Nenajdete mu v současnosti rovného.

A stále více se začíná zakusovat i do dějin věhlasné soutěže. Mimochodem, víte, že už je historicky třetím nejlepším kanonýrem Javorových listů? Poslední trefu se dotáhl na Davea Keona.

A to má v šestadvaceti letech ještě spoustu plodných let před sebou. Bude dál stoupat, nejen v rámci Toronta, ale také v rámci celé ligy. Kde podle vás časem zakotví?

