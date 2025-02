Obří propadák? Rantanen může po měsíci znovu měnit dres!

Teprve měsíc uplynul od šokující výměny, která poslala finského snajpra Mikka Rantanena do Caroliny Hurricanes, nicméně už to vypadá, že by jeho cesta mohla vést dál. Vysoká očekávání, která s jeho příchodem panovala, zatím zůstala nenaplněna – Rantanen v dresu Hurricanes odehrál šest zápasů a připsal si pouhé dva body.

Podle Elliotta Friedmana ze Sportsnet tak vedení Caroliny začíná zvažovat, zda má smysl na Rantanena sázet i v budoucnu, nebo zda ho raději zkusit vyměnit dřív, než podepíší dlouhodobý kontrakt.

O třetí přesun už teď projevují zájem přední týmy NHL, které by z něj rády udělaly posilu na cestu za Stanley Cupem.

„Myslím, že spousta týmů sleduje, kam se tohle celé vyvine,“ řekl Friedman v podcastu 32 Thoughts. „Mezi Hurricanes a Rantanenem prý během turnaje 4 Nations proběhly nějaké rozhovory. Pokud bude Rantanen k mání jako čistá posila na play-off, čeká ho hodně dlouhá fronta zájemců.“

Zajímavostí je, že část Rantanenova platu už nyní pokrývají Chicago Blackhawks, kteří na sebe vzali polovinu jeho původního platu ve výši 9,25 milionu dolarů.

V Carolině tak jeho aktuální zátěž na platový strop činí 4,625 milionu, což dělá z finského forvarda atraktivní možnost i pro týmy s napjatým rozpočtem.

„Musíme brát v potaz týmy jako Vegas, Dallas, Winnipeg, Florida, Tampa nebo Toronto,“ dodal Friedman s tím, že Carolina má stále možnost ponechat si další část jeho platu, aby byla potenciální dohoda ještě výhodnější.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+