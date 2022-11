Obří rána pro Anaheim. Drysdaleovi skončila sezona

Zatím je to pro Anaheim hororová sezona. Po té minulé, ve které měl povedený začátek, se čekalo, že letos to bude ještě lepší. Mladé jádro týmu totiž nabralo další zkušenosti, které mělo letos prodávat. Ale neděje se tak. Ba co víc, klíčový obránce Jamie Drysdale má možná po sezoně.

Ducks zatím vyhráli pouhé dva zápasy a patří jim dno celé ligy. Dobré náladě nepomohla ani včerejší zpráva, která nemohla potěšit žádného příznivce kalifornské organizace.

Dvacetiletý bek Jamie Drysdale se totiž minulý pátek zranil tak vážně, že musí na operaci. Jde o problémy s kostrčí, které mladého zadáka vyřadí ze hry na opravdu dlouhou dobu. Mluví se o rozmezí čtyř až šesti měsíců.

„Pro náš tým je to obrovská rána,“ smutnil trenér Anaheimu Dallas Eakins. „Je podstatnou součástí týmu, zejména obrany. Zvlášť v posledních zápasech byl opravdu výborný. Je to velká rána pro tým, budeme muset najít někoho, kdo ty jeho minuty odehraje."

Pro Drysdalea to bude zdlouhavá cesta zpátky a opravdová komplikace v jeho kariérním růstu. To si uvědomuje i Eakins: „Miluje hrát, miluje hokej. Myslí na něj pořád, ale teď musí na druhou kolej. Musí se uzdravit a pak pečlivě rehabilitovat. Může to být pořádně těžké i pro jeho hlavu.“

Drysdale sice letos žádný bod nezapsal, ale dohromady jich má v 113 zápasech NHL hned 40. Na ledě byl však velmi výrazný a trávil na něm i poměrně dost času, téměř osmnáct minut.

Kromě něj má Anaheim na marodce další dva obránce, Johna Moorea a Urha Vaakanainena. Bude zajímavé sledovat, jestli se vedení Ducks rozhodne získat obránce navíc. Pokud se totiž vyplní prognózy, Drysdale konec sezony nestihne.

A i kdyby náhodou ano, dá se očekávat, že Anaheim se nikam hnát nebude. Play off je totiž utopie, v takových případech nechávají týmy své hráče vykurýrovat a neriskují obnovení zranění.

Share on Google+