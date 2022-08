Obří úleva. Bäckström se po letech cítí skvěle

Nicklas Bäckström prožívá nabité léto, které tráví s vidinou dlouhého volna. Kromě toho, že se oženil, prodělal také operaci kyčle. Útočník Washingtonu rozhodně zmešká začátek sezony, nicméně pořádně se neví, kdy (nebo jestli) se vrátí. Capitals si v mezičase pořídili náhradu v podobě Dylana Stromea.

Kyčel, ta trápí Bäckströma už dlouho. Tohle nebyla první operace, kterou ohledně toho prodělal.

„Před osmi lety jsem měl první operaci, po které jsem se cítil dobře jen pár let,“ popisoval v rozhovoru pro švédský Expressen. „Ale postupně se to jen zhoršovalo, problémy mám dlouho. Těžko ten pocit popsat, je to takové bodání. Měl jsem problém s chůzí, skoro jsem si nedal ponožky a neobul boty.“

Už to dál nešlo, a tak musela přijít další operace. Na sál šel na speciální klinice v Belgii, kde následně týden zůstal. Od té doby se doma ve Stockholmu věnuje rehabilitaci a postupně se dostává do formy.

„Stalo se to strašně frustrujícím a otravným,“ vzpomíná ještě. „A to jsem ještě slušný. Fakt to nebyla sranda. Na kluziště jsem musel dokulhat, bruslení mi paradoxně tolik nevadilo. Odnesla to ale hlavně moje rodina, ani jsem si s dětmi nemohl hrát. Bylo to náročné. Teď se ale cítím opravdu dobře. Uvidíme, jak to bude v ostrých zápasech, ale poprvé po letech jsem optimistický.“

Otázkou je, co bude dál. Washington uvedl, že s Bäckströmem počítá někdy v průběhu sezony, avšak nezahálel a obří trhlinu, kterou Švédova absence rozhodně je, se bude snažit zacelit nově příchozí Dylan Strome.

Bäckström má smlouvu ještě na tři sezony, bere přitom nezanedbatelných 9,2 milionů dolarů ročně. Jeho smlouva se díky listině dlouhodobě zraněných pochopitelně vytlačí, avšak tři roky jsou ještě hodně. Až kontrakt skončí, bude Bäckströmovi 37.

„Jestli se budu cítit dobře, pár let bych ještě chtěl hrát,“ přiznal. „Hokej budu hrát do té doby, než to moje tělo opravdu vzdá. Hokej mě totiž baví pořád stejně. Čím jste starší, tím si toho vážíte víc.“

