Obří výzva pro Laviny. DeBoer je rekordmanem sedmých mačů, bilanci má neuvěřitelnou

Řekli byste to do něj? Nikdy nezískal Stanley Cup ani trofej Jacka Adamse pro nejlepšího kouče NHL. A přitom je to právě on, Peter DeBoer, šéf střídačky dallaských Hvězd, kdo vyhrál nejvíc sedmých zápasů v play-off ze všech trenérů v dějinách zámořské profiligy. Slavil osmkrát! Co je ovšem ještě pozoruhodnější, je fakt, že nikdy neodcházel poražený. Neskutečné! To Jared Bednar, DeBoerův protějšek na straně Colorada, v partiích číslo 7 zatím neuspěl.

“Mám skvělou šanci postoupit. Hrajeme sedmé utkání a hrajeme ho doma.”

DeBoer se zkrátka chystá své perfektní resumé z bitev, které mají snad až mystický nádech, hodlá prodloužit.

Věří svému mančaftu, sám se upozaďuje. “Upřímně, na zápas nebudu mít zrovna velký vliv. Rozhodnou ho kluci na ledě. Půjde o to, který tým se dočká špičkových výkonů od těch správných hráčů.”

Jeho bilanci ale nelze ignorovat.

Sám o sobě je klíčovou figurou. Umí kádr na velké duely připravit, zůstává mimořádně rozvážný, přenáší na ostatní klid a sebedůvěru.

Po porážce 4:7 v šestém zápase hledá pozitiva: “Nikdo nám před startem série nedával naději na postup. A teď nám chybí poslední krok, navíc ho můžeme udělat před našimi fanoušky. Jsme tak ve výborné pozici.”

Hvězdy jsou v ní i historicky.

S Avs dosud hrály tři zápasy číslo 7. Zvítězily ve všech, přičemž následně vždy postoupily až do finale Stanley Cupu. V roce 1999 to dokonce skončilo ziskem stříbrného poháru.

Coloradu nehraje do karet ani fakt, že prohrálo pod Bednarem všechny tři sedmé zápasy, které pod ním absolvovalo.

Bednar navíc nikdy nevyřadil DeBoera z play-off. Ani jednou ze tří pokusů, a to ani v roce 2019, kdy v sedmi duelech nestačil na San Jose Sharks.

Ještě jeden argument pro Dallas?

Jake Oettinger. Čtvrtý rok za sebou bude chytat sedmý mač.

Jeho čísla? Úspěšnost zákroků 95,6 procenta a průměr obdržených branek 1,54. Skvostné! Prohrál jedinkrát, v roce 2022 musel překousnout porážku s calgarskými Flames, kterou neodvrátil ani 64 zákroky,

Tak co, myslíte, že bude DeBoer slavil i podeváté?

