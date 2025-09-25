Obří ztráta pro Pantery. Barkova čeká operace kolena, v ohrožení je celá sezona

27. září 4:00Tomáš Zatloukal
To on jako kapitán přebíral loni i letos Stanley Cup. To v jeho náruči skončila dvakrát za sebou Selkeho trofej pro nejlépe bránícího forvarda NHL. To o něm se mluví jako o jednom z nejkomplexnějších a nejznamenitějších hokejistů planety. Alexandr Barkov, tahoun floridských Panterů, je zkrátka extratřída. A tak rozhodně není nadnesené mluvit o jeho možné dlouhodobé absenci v sestavě Cats jako o skutečně masivní ztrátě pro úřadující šampiony. Obzvlášť když chybí i Matthew Tkachuk.
Co se Barkovovi přihodilo?
Zranění utrpěl při nešťastné a na první pohled snad i poměrně nevinně vyhlížející kolizi s dvoumetrovým krajanem Nikem Mikkolou na tréninku. Odneslo to pravé koleno. Finovi s ruskými kořeny museli z ledu pomáhat, nohu nemohl prakticky vůbec zatížit, tvář měl zkřivenou bolestí.
Čeká ho operace, což potvrdil floridský kouč Paul Maurice. Ambiciózní klub, co plánuje útok na třetí zisk stříbrného poháru v řadě, se podle zámořských zdrojů připravuje na variantu, že se bude muset obejít bez Barkova celou sezonu.
To by byla vskutku zásadní překážka v cestě za třetím triumfem.
Here's video of Panthers Captain Aleksander Barkov going down today at practice... https://t.co/g32uLiJzjk pic.twitter.com/QIAamOdqzd
— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) September 25, 2025
Barkov je produktivní, mimořádně dobrý na buly, silný, zodpovědný směrem dozadu a navíc i víc než solidní bruslař. Minulý ročník zakončil se 71 body v 67 zápasech, potřetí v kariéře získal Selkeho cenu. V play-off pomohl k obhajobě Stanley Cupu (nejen) 22 body, šestkrát skóroval.
Kdo ho ve středu útoku zastoupí?
Větší prostor nejspíš dostanou především dva borci - Sam Bennett a borec, o kterém se píše s nadsázkou jako o Baby Barkovovi. Tedy další Fin s výborným celoplošným herním projevem, Anton Lundell. Maurice naopak nemůže spoléhat na výpomoc od Tomáše Noska.
O pardubický patriot laboruje s kolenem, mimo má být až několik měsíců...
Obecně to má z hlediska marodky Florida aktuálně dosti neveselé. Vždyť Panthers zahájí nový ročník bez svého možná vůbec nejvýraznějšího plejera, milovaného i nenáviděného Američana Tkachuka. Chybět prý bude minimálně do prosince, případně ještě déle.
První třetina, možná polovina již brzy startující základní části tak opravdu důkladně prověří hloubku floridského kádru, až nečekané množství času na ledě patrně dostane i letní posila Koček Nick Kunin.
