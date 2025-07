Obrovský milník pro vesnického kluka. To nejlepší Dostál teprve ukáže, věří Kačeři

Nebral ani milion dolarů, i anaheimská trojka Ville Husso si vydělala pětkrát víc. Nový pakt Lukáše Dostála rázem katapultoval do TOP10 nejlépe placených gólmanů v NHL. Proč? Už ukázal, že může být v elitní soutěži nadprůměrnou, možná elitní brankářskou jedničkou. "Právě startuje výkonnostní vrchol jeho kariéry, mám před sebou ty nejlepší roky," míní GM Ducks Pat Verbeek.

V Kalifornii už dlouho věří v jeho kumšt.

Jen se nějaký čas nedařilo poslat o dům dál Johna Gibsona, dlouholeté maskované eso, co ovšem pod náporem přívalu porážek za poslední roky vnitřně vyhořelo.

Americký machr ztratil motivaci, působil utrápeně.

V Dostálově konkurenci se letos trochu probral, čímž umožnil svůj trejd za přijatelné odstupné, nicméně všem bylo jasné, že už nějaký ten pátek se vládce anaheimského brankoviště jmenuje jinak.

Dostál. Odchovanec brněnské Komety, kluk z Bedřichovic u Šlapanic, vesničky s pár stovkami obyvatel.

"Je to pro mě velká pocta. Vždycky když se na sebe divám do zrcadla, vidím to dítě z vesnice, kde žije 300 lidí, jakým jsem býval," prohodil Dostál po podpisu pětileté smlouvy na 32,5 milionů dolarů.

"Pokaždé mi to připomene, že když má člověk sen a jde si za ním, je tu vždy šance si ho splnit," pokračoval. "Je to pro mě obří milník. A svým způsobem odměna, za všechnu tu dřinu. Ale ještě toho je hodně před námi."¨

Před kým? Před Dostálem, světovým šampionem z Prahy 2024, a Ducks.

Český kasař spojil svou budoucnost s Anaheimem na pěknou řádku let i pro to, že věří v sílu mladého a talentovaného jádra současného kádru.

Těší se, že v kolonce výhry budou přiskakovat čárky svižněji než dřív.

Pětadvacetiletá opora Kačerů to zdůraznila i ve vzkazu fanouškům: "Jsem nadšený, že tu zůstanu dalších pět let. Moc rád před vámi chytám a moc rád žiji v anaheimské komunitě. Jsme tým na vzestupu a já se nemůžu dočkat nové sezony."

Hýří optimismem, vyhlíží zářné zítřky. "V to mladé jádro fakt věřím. Myslím si, že naše příznivce čekají skvělé časy."

