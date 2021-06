Obrození Ostrovanů. S Lamoriellem a Trotzem znovu mezi elitu

Ne, zdaleka to není jako během vítězné éry na počátku osmdesátých let, ale tomu se dnes nepřiblíží nikdo. Čtyři tituly po sobě jsou v současné době utopie. Přesto je to pro fanouška Islanders radost. Kdysi otloukánek ligy patří znovu k elitě.

Druhý rok po sobě jsou Ostrované ve třetím kole play off! Dohromady šest účastí v posledních devíti letech. Poslední roky přitom pro klub nebyly snadné. Stěhování mezi halami, ztráta kapitána Johna Tavarese, který našel nový domov v Torontu. Těžké roky ale trvají mnohem déle.

Stačí vzpomenout panování Mikea Milburyho, generálního manažera Isles z let 1995-2006. Jeho trejd Zdena Cháry nebo podpis Alexeje Jašina, jehož šílenou smlouvu vyplácel klub 2,2 milióny dolarů ročně osm let po hráčově odchodu. O moc lepší to nebylo ani později, kdy Milburyho následovník Garth Snow dal Ricku DiPietrovi v roce 2006 patnáctiletý kontrakt na 67,5 mil. Stihnul z něj fakticky dvě sezóny, pak už jen hrstku zápasů. 1,5 miliónu dolarů bude dostávat do roku 2029.

Po tomhle všem konečně přichází léta stability a růstu. Islanders znovu hrají v Nassau Coliseu, mají daleko uvážlivější managament, mimořádně schopného trenéra a skvělé hráčské jádro.

Profesionalita 24/7

Klíčovým okamžikem byl příchod zkušeného generálního manažera. Psychicky vyrovnaného, sluší se dodat při vzpomínce na Mikea Milburyho. V létě 2018 ztratili v Torontu zájem o služby Lou Lamoriella, jehož nahradil mladý dravec Kyle Dubas. Spolumajitel Islanders Scott Malkin okamžitě udělal 76letému Lamoriellovi nabídku.

„Po rozhovoru se Scottem jsem byl ohromen jeho vizí a odhodláním,“ vzpomíná Lamoriello.

Funkcionářský matador je rád, že má k práci podobné podmínky jako kdysi v New Jersey. „Abyste mohli vykonávat tuto práci, musíte být schopen dělat těžká rozhodnutí a musíte je dělat bez obav z náročné byrokracie. To byl klíčový faktor,“ dodává dnes 78letý muž.

Nejdůležitějším rozhodnutím byl asi příchod Barryho Trotze na místo trenéra. Ten po vítězství s Washingtonem 2018 trochu překvapivě opustil loď a vyslyšel nabídku k práci pro Islanders. Po letech nejistoty, mizérie a špatných výsledků měli Ostrované najednou jeden z nejsilnějších funkcionářských tandemů v lize.

Kapitánem je sice Anders Lee, ale lídrem na ledě je Matthew Barzal, vítěz Calder Trophy z roku 2018. Další kamínek do mozaiky lepších časů. „Asi nejdůležitější věc je každodenní profesionalismus,“ říká k pořádkům pod novým vedením. „Od ostříhaných vlasů až k detailům na ledě, tvrdým tréninkům a odmakaným střídáním. Je to o tom být profesionálem, ať už jdete na večeři při zápasech venku nebo sedáte do letadla, prostě 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu.“

Skvělá defenziva

Silné hráčské jádro generální manažer kvalitně doplnil. Už loni získal Jean-Gabriela Pageaua z Ottawy, letos přivedl Kylea Palmieriho a Travise Zajaca z New Jersey, jímž věří charakterově. Jako volného hráče podepsal Semjona Varlamova, k němuž přidal do brankoviště dalšího Rusa Ilju Sorokina.

Mimochodem, k Lamoriellovým výměnám řekl Patrik Eliáš pro bezfrazi.cz následující: „Oproti jiným generálním manažerům měl spoustu specifik. Jedním z nich bylo, že jste nikdy nevěděli, co zamýšlí a jestli se něco děje vzhledem k případným výměnám. Nikdy. Pokud něco pekl, tým o tom nesměl mít ani ponětí. Po celé NHL se ctilo, že když chcete obchodovat s Louem, musíte to dělat na férovku a držet jednání v tajnosti.“

Lamoriello i Trotz staví na důvěře, týmové práci a kvalitní defenzivě. To třetí platí pro oba. Stačí vzpomenout New Jersey pod Lamoriellem nebo Nashville pod Trotzem. Rok předtím, než přišel Barry Trotz do New Yorku, byli Ostrované nejhorším defenzivním celkem v lize. V sezóně 2018-19 už byli v počtu inkasovaných branek nejlepší! Letos skončili druzí za Vegas. Ne, že by to tenhle tým neuměl dopředu, ale jeho hlavní síla je ve schopnosti ubránit ofenzivně silné soupeře.

„Říkal jsem to všem týmům, kde jsem působil: ‚Když chceš někam dojít rychle, jdi sám; když chceš dojít daleko, jdi ve skupině‘,“ vysvětluje své krédo Barry Trotz.

Letos už nechali za zády Pittsburgh a Boston. S obhájcem poháru hrají průběžně 1:1. Blesky mají mimořádně ofenzivně silný tým. Skvělou obranu i gólmana. Leckomu vadí, že v play off přetékají platový strop, což umožňují pravidla. Ubránit ofenzivní esa Lightning bude zatím určitě nejtěžší zkouška. Jestli to ale někdo může dokázat, je to Barry Trotz a jeho parta.





