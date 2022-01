Obrozený Edmonton útočí na další výhru! Upevní si Florida první místo?

Ani tuto páteční noc nebude chybět vydatná porce zápasů NHL, které se tentokrát budou odehrávat zejména v nočních hodinách. Od jedné ráno totiž můžeme sledovat rovnou sedm zápasů, přičemž největším tahákem nejspíš bude střetnutí mezi Vegas a Floridou. Zajímavý ale může být také duel mezi Pittsburghem a Seattlem, protože Tučňáci útočí na sedmou výhru v řadě. Oilers konečně vyhrávají a proti Nashvillu můžou zapsat třetí vítězství za sebou.

Začneme pěkně zostra. Florida totiž na svém stadionu přivítá podobně ambiciózní Vegas, tyto celky ve svých konferencích patří mezi nejlepší. Panthers jsou určitě v roli favorita, protože na svém ledě předvádí neuvěřitelné výkony, vyhráli na něm už sedm zápasů v řadě a i díky tomu naprosto po zásluze vedou celou soutěž. Golden Knights ale určitě mohou překvapit, disponují totiž velmi kvalitním kádrem v čele s kapitánem Markem Stonem, který nastoupí k druhému utkání po doléčení zranění.

Pittsburgh po návratu Jevgenije Malkina šlape jako dobře namazané hodinky, na svém ledě by měl určitě přidat sedmou výhru v řadě proti Seattlu. Ten sice konečně ukončil dlouhou šňůru porážek, avšak pořád to není ideální. Kraken navíc na venkovním ledě nevyhrál už od poloviny prosince, takže se od něj nic zázračného proti Tučňákům neočekává.

Tampa i nadále svádí tuhé boje s Floridou o první místo, aktuálně mají o něco málo navrch Panteři, kteří drží dvoubodový náskok. Lightning ale ztrátu můžou bez problémů dohnat, o čemž svědčí aktuální forma, protože vyhráli sedm z posledních desíti zápasů. Proti New Jersey by to tedy měla být spíše formalita, protože Devils se hledají a pokud okamžitě nezaberou, s cestou do play off to budou mít neskutečně složité.

Dvojzápas mezi St. Louis a Calgary bude pokračovat ve stánku Blues, kteří mají Plamenům co vracet. Na jejich ledě totiž před třemi dny schytali debakl 1:7, což jim výrazně pokazilo jejich poslední formu, která byla velmi slušná. Calgary touto výhrou ukázalo, že chce do vyřazovací části, navíc v následném utkání s Columbusem také zvítězilo o šest branek. Flames tak potvrzují výbornou náladu v kabině.

Edmonton se konečně probral a se svým postavením v tabulce začal něco dělat. V posledních dvou duelech si totiž vyšlápl na Calgary a Vancouver a dnes míří na třetí výhru za sebou. Nashville však určitě hraje v mnohem větší pohodě, protože se vyhřívá na pohodlném druhém místě Západní konference a navíc už tři zápasy neprohrál. Duo Leon Draisaitl – Connor McDavid mu ale může způsobit pořádné problémy.

Kompletní program

01:00 Columbus Blue Jackets – New York Rangers

01:00 Florida Panthers – Vegas Golden Knights

01:00 Montreal Canadiens – Anaheim Ducks

01:00 New York Islanders – Los Angeles Kings

01:00 Ottawa Senators – Carolina Hurricanes

01:00 Pittsburgh Penguins – Seattle Kraken

01:00 Tampa Bay Lightning – New Jersey Devils

02:00 St. Louis Blues – Calgary Flames

02:00 Winnipeg Jets – Vancouver Canucks

03:00 Edmonton Oilers – Nashville Predators

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+