Obvyklá přestavba trvá pět let, rád bych ji zkrátil, slibuje Verbeek fanouškům Anaheimu

Buďme upřímní, Kačeři překonávají očekávání. Po letech bídy měl být tenhle celek opět přilepený u dna NHL, jenomže on letos baví, a to rozhodně nejen své zaryté fanoušky. Jak napsal redakční kolega – od Gibsona až po útok šikovných hračičků - Anaheim toho má hodně co nabídnout. A teď k tomu všemu získává nového generálního manažera.

„Tím to bude snazší,“ těší se na práci s týmem na vzestupu Pat Verbeek.

Sedmapadesátiletý rodák z kanadského Ontaria toho má za sebou dost. Víc než 1400 zápasů v NHL, víc než 1000 bodů. Taky skoro 3000 trestných minut. Kapitánování v Hartfordu, Stanley Cup s Dallasem 1999. K tomu spoustu let funkcionářské práce, kde bral lekce od jedné z nejuznávanějších zámořských legend – Stevea Yzermana (společně na snímku coby hráči).

„Mají dobré hráče v NHL i na farmě. Mají dobře nedraftováno. Hodně toho naznačuje, že tohle mužstvo bude růst. Z toho jsem opravdu nadšený. Obvyklá přestavba trvá pět let, doufám, že ji zkrátím. Nějakou dobu samozřejmě trvá, než se stanete seriózním uchazečem o pohár.“

Do Orange County dorazí v sobotu. Do uzávěrky přestupů schází zhruba šest týdnů, tedy akorát na to, aby pořádně vyhrnul rukávy. Musí se urychleně rozhodnout, jak naložit s některými hráči, mezi jinými s útočníkem Rickardem Rakellem, obránci Hampusem Lindholmem a Joshem Mansonem. Těm všem končí po sezóně smlouva a budou volní bez omezení.

Nový GM má prý od majitele Henryho Samueliho volné ruce k tomu, aby učinil vše potřebné. „Dívám se na to tak, že jsme uprostřed přestavby. Máme silné, ale i slabé stránky. Cílem tedy je tedy udržet přednosti a eliminovat slabiny,“ říká Verbeek.

Také trenéru Dallasu Eakinsovi končí po sezóně smlouva. Nová šéf prý s ním mluvil zatím jen velmi krátce. Společně si sednou tento víkend.

Jak víme, předešlý manažer Bob Murray odstoupil kvůli problémům s alkoholem. Pro Samueliho nebyl snadné shánět uprostřed sezóny náhradu. Pomáhal mu speciální výbor složený z bývalých klubových legend – Scott Niedermayer, Paul Kariya a Teemu Selänne.

„Konečné rozhodnutí byla výzva, ale nakonec šlo asi o pět kandidátů. Pat naplnil nejvíc požadavků. Má zkušenosti ze skvělých organizací s vítěznou kulturou. Splnil naše předpoklady co do hodnoty, morálky, vize,“ naznačil Samuseli.

Pomohla mu určitě mnohaletá spolupráce s Yzermanem.

„Doufám, že dokážu odvést práci, jakou udělal Steve v Detroitu a Tampě a postavit z Anaheimu kandidáta na Stanley Cup,“ těší se Pat Verbeek.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+