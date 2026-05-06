Očekávaný konec v Edmontonu. Oilers vyhodili trenéra, volají po větším pořádku

15. května 10:00David Zlomek
Edmonton Oilers se ve čtvrtek rozhodli k radikálnímu řezu, který sice visel ve vzduchu, ale i tak otřásl děním NHL. Hlavní trenér Kris Knoblauch byl spolu s asistentem Markem Stuartem odvolán z funkce, a to ještě dříve, než stačilo vstoupit v platnost jeho nové prodloužení smlouvy.
Generální manažer Stan Bowman tento krok oznámil po důkladné analýze sezony, která po dvou finálových účastech skončila nečekaně brzy už v prvním kole proti Anaheimu. „Po důkladném přezkoumání uplynulé sezony věříme, že tyto změny jsou nezbytné,“ uvedl Bowman v oficiálním prohlášení.
Později před novináři svou volbu rozvedl s tím, že tým se po celou dobu potýkal s herní krizí: „Byl to rok, kdy jsme se nikdy nedokázali pořádně rozjet. Nebyl to jen pomalý start nebo těžké období uprostřed ročníku. Prostě jsme cítili, že potřebujeme jiný hlas, který nás dovede tam, kam se chceme dostat.“
Knoblauchův konec v Edmontonu přišel po období, kdy se začalo mluvit o nespokojenosti největších hvězd s taktickou vyspělostí týmu. Kapitán Connor McDavid už v březnu, možná nevědomky, zasadil svému kouči ránu, když po prohře s Tampou začal sám od sebe velebit systém soupeře. „Jsou extrémně dobře koučovaní, extrémně dobře organizovaní. Jsou velmi sehraní ve všem, co dělají. Je to velmi působivé,“ nešetřil tehdy McDavid chválou na adresu Jona Coopera.
Po vyřazení z play-off pak nejlepší hráč světa i jeho parťák Leon Draisaitl otevřeně přiznali, že organizace udělala „velký krok zpět“ a že celý rok byli v podstatě jen průměrným týmem. Právě tato průměrnost stála Knoblaucha místo, přestože jeho celková bilance 135 výher ve 233 zápasech základní části není vůbec špatná.
Bowman při vysvětlování trenérovy výpovědi zdůraznil, že rozhodujícím faktorem byl celkový herní projev, nikoliv jen selhání v play-off. Zatímco útok Oilers stále patřil k ligové elitě, defenziva se pod Knoblauchem totálně sesypala a inkasovala osmý nejvyšší počet gólů v NHL. „Bylo to těžké rozhodnutí, o tom není pochyb, ale vycházelo ze způsobu, jakým se vyvíjel celý tento rok,“ dodal Bowman.