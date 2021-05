Očekávaný odchod. Tortorella končí v Columbusu

Čekalo se to tak nějak od půlky sezony. Columbus nevypadal dobře a na play off jednoduše neměl. Tým navíc občas vypadal, jako kdyby ani nechtěl hrát. Došlo tak k nevyhnutelnému. John Tortorella, trenér Blue Jackets, nebude po sezoně pokračovat. Končí mu smlouva, kterou neprodlouží. Bude si tak hledat angažmá jinde.

V Columbusu strávil Tortorella šest let. Povedlo se mu čtyřikrát dostat do play off a stal se trenérem s nejvíce výhrami v historii organizace. I přes to má jeho odchod trochu hořkou pachuť, a to kvůli letošní zpackané sezoně či kauze Dubois – Laine.

„Byla to mizerná sezona, stálo to za prd,“ neschovával se Tortorella za fráze.

Oficiálně stále nic řečeno nebylo, Tortorella navíc na tiskové konferenci odmítl svou budoucnost blíže komentovat. Jenom řekl, že on a generální manažer Kekalainen se o společné budoucnosti pobaví.

„Řeknu to takhle. Nic takového jako životnost trenéra neexistuje,“ řekl po posledním zápase s Detroitem. „Co ale existuje, je správný čas a správné místo. To je to nejdůležitější. Jestli jsem teď ve správný čas na správném místě? Myslím, že odpověď na tuto otázku najdu velmi rychle.“

Z citace Tortorelly jde poznat, že jedinou možností je odchod. To potvrzuje i server The Athletic, který píše, že se Tortorella už začal loučit s hráči i se všemi lidmi v klubu. Kekalainena měl navíc obeznámit s tím, že novou smlouvu nepodepíše. Navíc ani není potvrzeno, že nějakou nabídku dostal.

Dvaašedesátiletý kouč však žádný důchod neplánuje. Mnoho novinářů se shoduje v tom, že by Tortorella chtěl pokračovat v trénování.

Columbus tak bude pro svou přestavbu shánět nového trenéra, Tortorella se bude snažit navázat na úspěšnou kariéru jinde.

Kde to bude?

