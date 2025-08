Očištění, přesto nesmí hrát. Pustí NHL Harta a spol. zpátky do svých řad?

Alex Formenton, Cal Foote, Michael McLeod, Dillon Dubé a Carter Hart byli nedávno zproštěni viny v případě sexuálního napadení z roku 2018. Už u soudu vystupovali příkladně, jevili sebereflexi a slibovali o svém chování příště víc přemýšlet.

„Když Carter Hart hovořil na svou obhajobu během procesu o sexuálním napadení, zdálo se, že to byl první krok k rehabilitaci kariéry. Druhý důležitý krok byl učiněn poté, co bylo všech pět hokejistů shledáno nevinnými,“ píše kanadská CBC.

Jak daleko jsou ve skutečnosti očištění hokejisté od návratu do slavné ligy?

Jak v uplynulých dnech informovala řada zdrojů, NHL výrok sice přijala, ale zatím nijak nezohlednila. Hokejisté mají pozastavenou činnost. Aspoň dokud liga neukončí „vlastní šetření“.

„Obvinění vznesená v tomto případě, i když nebyla shledána trestným činem, byla velmi znepokojivá a dotyčné chování nepřijatelné. Zjištění soudce přezkoumáme a zvážíme. Zatímco provádíme analýzu a určujeme další kroky, hráči obvinění v tomto případě nejsou způsobilí hrát v lize,“ uvedla NHL v prohlášení.

Na stranu hokejistů se postavila Hráčská asociace NHLPA. „Dillon Dube, Cal Foote, Alex Formenton, Carter Hart a Michael McLeod byli soudcem Carrocciou z Nejvyššího soudu v Ontariu zproštěni všech obvinění. Poté, co vynechali více než celou sezónu své kariéry v NHL, by nyní měli mít možnost vrátit se do práce. Prohlášení NHL, že hráči jsou nezpůsobilí hrát do doby, než dále zanalyzuje zjištění soudu, je v rozporu s disciplinárními postupy stanovenými v kolektivní smlouvě,“ uvedla NHLPA.

Hartova právnička je smířlivější, snaží se svého klienta směrovat k tomu, aby NHL, řekněme, maximálně uspokojil a rozptýlil její obavy. „Je připraven použít svou veřejnou platformu k tomu, aby poučil ostatní sportovce, jak zajistit, aby jejich sexuální styky byly zodpovědné a promyšlené. Pan Hart lituje, že k odhalení pravdy bylo nutné trestní řízení, ale z této zkušenosti se poučil a zavazuje se, že se o všechno, co se naučil, podělí ve svém osobním kruhu i v profesním životě,“ říká hráčova právní zástupkyně.

Všichni hokejisté jsou momentálně rozptýleni v jiných soutěžích, většinou v KHL.

Také Hokejový svaz Hockey Canada ve čtvrtek večer vydal prohlášení, v němž uvedl, že stále probíhá šetření ve smyslu, zda zmíněných pět osob porušilo kodex chování. Výsledky tohoto rozhodnutí nebyly zveřejněny a odvolací řízení bylo pozastaveno až do skončení trestního řízení.

Kolektivní smlouva NHL (CBA) se o chování mimo led výslovně vyjadřuje jen velmi málo, zejména ve srovnání s jinými velkými sportovními ligami. Dává však komisaři Garymu Bettmanovi široké pravomoci trestat hráče „za chování, které poškozuje blaho ligy nebo samotného hokeje“. Hráči se mohou proti disciplinárním rozhodnutím odvolat k neutrálnímu arbitrovi, ale to je spíš nereálná teorie.

Co lze očekávat? Podívejme se do minulosti.

Ruský obránce Sláva Vojnov byl v roce 2014 suspendován NHL poté, co byl obviněn v souvislosti s domácím násilím. Los Angeles Kings s ním zrušili smlouvu. NHL mu v roce 2019 zrušila suspendaci, ale do ligy už se nevrátil. Od roku 2015 do roku 2025 hrál v KHL.

Bývalý křídelník Vancouveru Jake Virtanen se také nevrátil, a to ani poté, co ho porota v roce 2022 shledala nevinným ze sexuálního napadení. Kariéru dohrál v KHL, Švýcarsku a v Německu. S profi hokejem skončil už ve 29 letech.

Mitch Miller, draftovaný v roce 2020, byl týmem Arizona Coyotes odmítnut a později propuštěn z Boston Bruins po veřejném pobouření, když vyšlo najevo, že na základní škole šikanoval černošského spolužáka s vývojovým postižením. Hrál na Slovensku, momentálně druhým rokem v KHL.

V roce 2021 byli Montreal Canadiens odsouzeni za draftování Logana Maillouxe, osmnáctiletého obránce, který dostal pokutu za sdílení sexuálně explicitních fotografií ženy bez jejího souhlasu. Ten stále hraje (střídavě v NHL a AHL) a začátkem tohoto měsíce byl vyměněn do St. Louis Blues.

