Od hvězdy přesilovek k hráči bez zájmu. Obránce po 14 letech končí kariéru

26. srpna 11:00David Zlomek
Tyson Barrie se rozhodl pověsit brusle na hřebík a uzavírá čtrnáctiletou kariéru v NHL. Ve 34 letech oficiálně oznámil konec, přičemž v zámoří zůstane zapsán především jako ofenzivní motor zadních řad Colorada Avalanche.
Barrieho si Avalanche vybrali ve třetím kole draftu v roce 2009 a právě v Denveru odehrál nejvýraznější etapu své kariéry. Během osmi sezon zvládl 484 utkání a připsal si 307 bodů – čísla, která ho v jeho éře řadila mezi nejproduktivnější beky celé ligy. V letech 2017-2019 zaznamenal dvě po sobě jdoucí sezony se 14 góly a byl jednoznačným lídrem defenzivy Avs na přesilovkách.
Jeho příběh je zároveň i obrazem proměny Avalanche. Od let, kdy teprve stavěli jádro okolo Nathana MacKinnona, až po období, kdy už s příchodem Calea Makara začal být Barrie pro klub postradatelný. Právě příchod nové hvězdy na modré čáře vedl v roce 2019 k trejdu do Toronta, který přinesl Coloradu Nazema Kadriho.
Po jediné sezoně u Maple Leafs následovalo angažmá v Edmontonu, kde Barrie zažil paradoxně nejlepší individuální rok kariéry. V sezoně 2020/21 ovládl bodování obránců celé NHL (48 bodů v 56 zápasech) a hrál na jedné přesilovkové lajně s McDavidem a Draisaitlem. Přestože jeho ofenzivní přínos nikdo nezpochybňoval, defenzivní slabiny mu nikdy neumožnily stát se skutečným bekem číslo jedna.
Další zastávky – Nashville, krátce Calgary a dokonce i návrat na farmu v AHL – už znamenaly pozvolný pád z výsluní. V dresu Flames odehrál jen 13 utkání a nebyl o něj na trhu volných hráčů téměř žádný zájem.
Za svou kariéru odehrál Barrie 822 zápasů základní části, nastřílel 110 branek a přidal 398 asistencí. Celkových 508 bodů ho řadí do elitní desítky obránců celé ligy od jeho debutu v roce 2012. Připsal si i 47 startů v play off a během 14 let na ledě vydělal téměř 48 milionů dolarů.
