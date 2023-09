Od ledna nehrál, hokeje se nemůže dočkat. Bylo to dlouhé, říká Caufield

Úleva pro Montreal. Cole Caufield, jeden z jeho nejlepších útočníků, začne tréninkový kemp včas. Po operaci ramene se dokázal včas zotavit. Na novou sezonu je tak připraven. A také natěšen jako dlouho ne.

Dvaadvacetiletý útočník totiž nehrál od porážky 2:6 s Floridou, která se datuje na 19. ledna.

"Cítím se lépe než předtím, to je jasné," cituje Caufielda ligový web. "Opravdu moc se těším, jsem připravený do toho skočit. Zdravotně se cítím stoprocentně!"

Caufield získal v minulé sezoně 36 bodů, společně s Nickem Suzukim vstřelil v týmu nejvíce branek (26), přestože odehrál pouze 46 zápasů.

"Bylo to dlouhé léto. Jsem šťastný, že jsem zpátky," ulevil si Caufield. I když to nebyla jednoduchá cesta. "Po sezoně jsem měl pořádně napilno, každý den jsem chodil na rehabilitace," dodal.

I proto se v příštím ročníku nebude tolik soustředit na góly, ale spíše na to, aby udržel své tělo zdravé. "To je můj největší letošní cíl, zůstat zdravý, odehrát všech 82 zápasů a pomoci klukům, jak jen to půjde," vysvětlil Caufield.

Caufield a útočník Juraj Slafkovský patří ke skupině více než 40 hráčů, kteří se v posledních týdnech sešli v Montrealu, aby před tréninkovým kempem trénovali v tréninkovém centru v Brossardu v Quebecu.

"Ukazuje to, že jim na tom všem záleží, že chápou, že je to pro nás velký rok, kdy se můžeme posunout kupředu," řekl k tomu viceprezident Canadiens pro hokejové operace Jeff Gorton. "Je to dobrá skupina mladých hráčů. Kam směřují? Všichni jsme zvědaví, kam to povede. Když se rozhlédnete po lize, nemyslím si, že by všechny týmy měly pohromadě 40 kluků, kteří přijeli na vlastní pěst. Tohle odhodlání hráčů nám o nich hodně ukazuje."

"Už se nemůžu dočkat," potvrzuje i Slafkovský. "Už je to devět měsíců, takže je to dlouhá doba. Hokej mi chybí.“

Share on Google+