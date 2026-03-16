Od posily do třetí lajny k hvězdě první jakosti. Holloway podepsal v St. Louis na pět let

2. května 12:00David Zlomek
Když generální manažer St. Louis Blues Doug Armstrong před pár lety přetáhl Dylana Hollowaye z Edmontonu pomocí offer sheetu, jen těžko mohl očekávat, jak povedený tah to bude. Dnes se Armstrong může jen spokojeně usmívat. Holloway v pátek podepsal pětileté prodloužení smlouvy na celkem 38,75 milionu dolarů, což mu od sezony 2026/27 zajistí průměrný roční plat 7,75 milionu.
V kontextu dnešního trhu a Hollowayových výkonů jde o velkou slevu pro klub. V kuloárech se totiž šuškalo, že by si čtyřiadvacetiletý útočník mohl klidně říct o devět nebo deset milionů ročně, zvlášť po tom, co předváděl v závěru ročníku.
Holloway se totiž v dresu Blues neuvěřitelně vyvinul. Z hráče, kterému v Edmontonu věštili maximálně místo ve třetí lajně, se stal legitimní tahoun elitní formace. Jeho statistiky po návratu z olympiády jsou přímo z říše snů, v posledních 25 zápasech nasázel 14 gólů a posbíral 34 bodů, což ho v daném období zařadilo mezi absolutní elitu celé NHL. Navíc byl s bilancí +26 nejlepším hráčem ligy v hodnocení plus/minus. Spojení s Robertem Thomasem a Jimmym Snuggerudem funguje na jedničku a Holloway se stal motorem, který Blues potřebovali.
Samozřejmě, že pětiletý kontrakt s takovou částkou s sebou nese i rizika, a v případě Hollowaye je to především jeho křehké zdraví. V posledních dvou sezonách vynechal kvůli zraněním břišního svalstva a kotníku nezanedbatelnou porci zápasů a Armstrong sám přiznal, že Hollowayova odolnost je téma k diskuzi. Jenže fakta mluví jasně: když je Holloway na ledě, patří k nejlepším hráčům týmu. Blues si zkrátka nemohli dovolit nechat svou budoucí tvář dojít k arbitráži nebo k statusu volného hráče.
Podpisem Hollowaye si Blues odškrtli nejdůležitější položku svého letního seznamu úkolů a teď se mohou soustředit na další kroky. A ty nebudou o nic méně dramatické. S blížícím se draftem a otevřením trhu s volnými hráči se v St. Louis mluví o velkých výměnách. Na seznamu potenciálně dostupných jmen se objevují i takové hvězdy jako Jordan Kyrou, Pavel Bučněvič nebo dokonce brankář Jordan Binnington.