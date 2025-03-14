Odchází i český obr draftovaný Philadelphií: Je to brankář světové třídy

16. července 13:07Martin Voltr
Na rozdíl od svých vrstevníků z brankoviště zatím Martin Psohlavec zůstával doma, ale to už teď neplatí. Osmnáctiletý gólman Karlových Varů, jehož si ve druhém kole draftu NHL vybrala Philadelphia, stráví nadcházející ročník v kanadském Saskatoonu.
Mistr českého dorostu z jara 2025 Psohlavec si svým způsobem podmanil uplynulý ročník juniorské extraligy. I když nebyl podle úspěšnosti nejlepším brankářem, jeho 31 výher v dlouhodobé části naprosto uletělo od všech dalších gólmanů, kteří jich měli nanejvýš 21. Za obranou prvního týmu tabulky vychytal osm nul a v play off přidal další tři, neuvěřitelně během jediné série s Vítkovicemi, kde tedy nepustil ani gól.
Čekalo se, že si řekne o draft NHL. Nečekalo se však, že jím projde už ve druhém kole! Bezmála dvoumetrového sympaťáka si z 62. pozice vybrala Philadelphia.
Český gólman hned absolvoval její rozvojový kemp, a to po boku Marka Skleničky, parťáka z bronzového MS osmnáctek. Tou dobou si ho na draftu kanadských juniorek vytáhl Saskatoon, s nímž Psohlavec zakrátko podepsal smlouvu. Příští ročník tak stráví ve Western Hockey League.
FLYING HIGH ✈️
— Saskatoon Blades (@BladesHockey) July 15, 2026
We’re excited to announce the signing of the @NHLFlyers second-round draft pick Martin Psohlavec to a @TheWHL Scholarship and Development Agreement!
? | https://t.co/kFpd9e6TJK pic.twitter.com/eCIjEvuLG9
„Martin byl číslem jedna na našem seznamu několik posledních měsíců. Je to vynikající kluk plný energie a nadšení, navíc i brankář světové třídy, který prošel draftem NHL ve druhém kole. Martin hodně chtěl do Saskatoonu a jsme absolutně nadšení z toho, že se připojil k našemu klubu,“ uvedl generální manažer a prezident klubu Colin Priestner.
Minulá sezona, úspěšný draft, ale i výkony jeho vrstevníků v prvním roce za mořem – to všechno jsou faktory, které nepochybně dostanou Psohlavce pod tlak. V Saskatoonu se od něj bude očekávat hodně. V první řadě aby bez pochyb převzal uvolněnou pozici jedničky po Evanu Gardnerovi, jenž odešel na farmu Columbusu.
Sebastian Charvát (B, 2008): Liberec → Waterloo (USHL)
Šimon Katolický (Ú, 2008): Tappara Tampere (Finsko) → Sarnia (OHL)
David Sedláček (Ú, 2008): Karlovy Vary → Waterloo (USHL)
Vojtěch Švancar (Ú, 2008): Slavia Praha → Sioux Falls (USHL)
Adam Němec (Ú, 2009): Liberec → Brantford (OHL)
Eliáš Matoušek (Ú, 2009): Karlovy Vary → Barrie (OHL)
Matyas Čutta (Ú, 2010): Liberec → Rimouski (QMJHL)
Adrien Bartovič (Ú, 2007): Liberec → Guelph (OHL)
David Huk (Ú, 2008): Linköping (Švédsko) → Tri-City (WHL)
Tomáš Čermák (O, 2008): Mladá Boleslav → Regina (WHL)
Dominik Drábek (Ú, 2009): Pardubice → Penticton (WHL)
Jiří Gombár (O, 2009): Karlovy Vary → Kitchener (OHL)
Marek Peroutka (Ú, 2007): Litvínov → Victoria (WHL)
Martin Psohlavec (B, 2008): Karlovy Vary → Saskatoon (WHL)
Uvádíme pouze hráče, kteří potvrdili odchod do nejvyššího stupně zámořských soutěží (CHL nebo USHL), případně do univerzitní NCAA.