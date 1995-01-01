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Odchod do důchodu v dresu Blackhawks? Chicago plánuje nabídnout Toewsovi jednodenní smlouvu

25. července 21:01

Jan Šlapáček

Generální manažer Chicaga Kyle Davidson potvrdil, že klub by rád nabídnul Jonathanu Toewsovi jednodenní smlouvu, aby mohl oficiálně ukončit kariéru v dresu Blackhawks. Konkrétní plány zatím nejsou, ale podobný krok už tým v minulosti udělal s Mariánem Hossou.

„Chtěli bychom mít Jonathana zpátky a přivítat ho znovu u nás,“ řekl Davidson v pátek na tiskové konferenci k návratu Patricka Kanea. „Už jsme to udělali s Mariánem Hossou. Nic není definitivně domluvené, ale myslím, že je pravděpodobné, že touto cestou půjdeme.“

Toews, který minulou sezonu odehrál za rodný Winnipeg po dvouleté pauze kvůli zdravotním problémům, oznámil konec kariéry 19. června. Osmatřicetiletý útočník byl draftován Blackhawks jako třetí celkově v roce 2006, odehrál za ně 15 sezon a spolu s Kanem slavili mistrovské tituly v letech 2010, 2013 a 2015. Po vypršení osmileté smlouvy po sezoně 2022/23 už s ním Chicago neprodloužilo.

Fanoušci United Center mu připravili dojemnou rozlučku už 13. dubna 2023 při jeho posledním zápase v dresu Blackhawks. Další dlouhotrvající ovaci si vysloužil 19. ledna, když se do Chicaga vrátil v dresu Jets. Davidson zdůraznil, že Toewse chtějí řádně ocenit: „Je to hráč, kterého chceme uznat a postarat se, aby byl poctěn stejně, jako když ho fanoušci vyprovázeli speciálním způsobem. A mít ho zpátky společně s Kanem v dresu Blackhawks by bylo opravdu vzrušující.“

Toews se stal kapitánem Blackhawks 18. července 2008 a v klubové historii patří k legendám. Je šestý v počtu gólů (372) a bodů (883), osmý v asistencích (511) a pátý v odehraných zápasech (1067). V play-off má druhé místo v počtu startů (137) a páté v bodech (119). Celkově v NHL nasbíral 912 bodů (383+529) v 1149 zápasech za Chicago a Winnipeg a s Kanadou získal olympijské zlato v letech 2010 a 2014.

„Žádné konkrétní plány zatím nemám,“ dodal Davidson. „Až bude co oznámit, určitě o tom budeme informovat. Ale stejně jako jsem říkal o Patrickovi – Jonathan je Blackhawk na celý život díky všemu, co pro toto město udělal.“

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