Odchod do Kanady se vyplatil. Oršulák slaví draft do NHL: Jsem opravdu vděčný a šťastný

8. července 8:30Eliška Faltýnková
Po odchodu z Karlových Varů vsadil na nejistotu a vydal se do kanadské juniorky. O rok později si brankáře Michala Oršuláka ve třetím kole draftu NHL vyhlídli Detroit Red Wings. Na rozvojovém kempu Red Wings se podělil o své dojmy z draftu, uplynulé sezony i budoucích plánů.
Když se Oršulák dozvěděl, že si ho Detroit vybral v draftu NHL, nacházel se v Miami na kempu pořádaném agenturou, která ho zastupuje. „Když jsem zjistil, že mířím do týmu z Original Six, měl jsem obrovskou radost. Byl jsem opravdu vděčný a šťastný,“ popsal své bezprostřední pocity.
Výběr Detroitu pro něj měl zvláštní význam i kvůli historii organizace. Red Wings patří mezi nejúspěšnější kluby NHL a v minulosti za ně nastupovali také čeští brankáři Dominik Hašek či Petr Mrázek. Na farmě v AHL navíc momentálně chytá Michal Postava.
Před rokem by přitom rodáka z Třemošné tipoval do třetího kola jen málokdo. Loňská sezona se mu nevydařila a bylo zřejmé, že v Karlových Varech by dostával jen omezený prostor a pravděpodobně by plnil roli dvojky za Martinem Psohlavcem. A proto se rozhodl pro zásadní životní krok a zamířil do kanadské juniorské soutěže.
Ne každý hráč přesun do zámoří zvládne – je najednou v úplně cizím prostředí, cizí kultuře a obklopen lidmi, kteří mluví cizím jazykem. Český brankář ale v Prince Albertu doslova rozkvetl. Ukázalo se, že odejít byl velmi dobrý krok. „Myslím, že jsme jako tým měli dobrou sezonu. Určitě jsem chytal lépe než minulý rok, takže jsem byl rád, že jsem tam mohl být,“ ohodnotil uplynulý ročník.
Včetně play off nastoupil do 56 utkání. V základní části měl úspěšnost zásahů 90,7 %, což ho řadilo mezi nejlepší desítku gólmanů ve WHL. Jeho výkony si vysloužily pozornost celé ligy, když byl mezi šesti nominovanými na ocenění gólmana roku. V Kanadě plánuje pokračovat i příští sezonu.
Patřičnou dávku sebevědomí mu dodalo také juniorské mistrovství světa, na kterém český tým vybojoval stříbrné medaile. „Hrát na takovém turnaji mi určitě dodalo hodně sebevědomí,“ přikývl. Zároveň ho mrzelo, že český tým nedokázal své výborné výkony korunovat zlatou medailí. „Ale skončili jsme druzí. Všichni se budou ptát, kdo mistrovství vyhrál, a ne kdo byl druhý.“
V rozhovoru došlo také na téma české brankářské školy. Češi pravidelně produkují řadu kvalitních gólmanů. Letošní draft byl navíc z tohoto pohledu historický. Kluby NHL si vybraly rekordních šest českých brankářů. Podle Oršuláka za tím stojí především individuální přístup.
„Neděláme z gólmanů roboty. Každý má trochu jiný styl. V Česku je hodně trenérů brankářů a ve většině klubů pracují s gólmany při každém tréninku. To je podle mě velká výhoda,“ vysvětlil.
Za důležitou součást svého rozvoje považuje i to, že v mládežnických kategoriích často čelil velkému množství střel. „Hrál jsem v týmu, který nepatřil k nejsilnějším, takže jsem měl hodně práce. Každý zápas na mě šlo třeba čtyřicet střel, což je vždycky lepší, než jen stát v bráně a mít patnáct střel. Myslím, že máme v Česku obecně dobrý systém,“ dodal.
V uplynulých dnech se český brankář účastnil rozvojového kempu Red Wings, kde sbíral nové zkušenosti a poznatky: „Myslím, že jsem se tady naučil spoustu věcí. Nejvíc asi v bruslení, protože jsem měl individuální trénink s Brianem Daccordem. Pracovali jsme jeden na jednoho na bruslení. Bylo to náročné, ale vím, že se v tom potřebuji zlepšit, takže to pro mě bylo skvělé.“
Pro mladého českého brankáře je draft do Detroitu teprve začátkem dlouhé cesty. Už nyní je ale zřejmé, že sebevědomí, pracovitost a zkušenosti z kanadského juniorského hokeje mu dávají solidní základ pro další krok směrem k vysněné NHL.