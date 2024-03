Odchod dvou tváří klubu? Sabres se prý rozloučí s Okposem i Girgensonsem

Pokud se toto skutečně stane posledním týdnem Kylea Okposa a Zemguse Girgensonse v Buffalu, přijde klub nejdéle sloužící hráče na soupisce. Slovo legenda se nadužívá, nicméně tihle dva jsou opravdu novodobými tvářemi klubu. Zamíří jinam?

Mimo led se ani jeden z nich nechtěl se zámořskými novináři bavit o tom, zda jsou s blížící se páteční uzávěrkou přestupů v NHL otevřeni případnému odchodu. Dávají přednost tomu, aby nerozptylovali pozornost mladého týmu, který se snaží na poslední chvíli vyšplhat zpět do boje o play off.

Nicméně řeči o výměně jsou přirozené. Pro kandidáta na Stanley Cup by mohli být cenným přínosem. "V takové situaci jsem byl už mockrát. Takže to pro mě není nic nového. Už se tím příliš nestresuji," nedělá z toho vědu Girgensons.

Je GM Kevynu Adamsovi, aby se rozhodl, co je nejlepší pro klub a pro dva hráče, kteří si kvůli své loajalitě k Sabres možná zaslouží, aby byli odměněni tím, že jim poskytne skutečnou šanci bojovat v play off.

Girgensons, první výběr Buffala v draftu 2012, nastoupil během své desetileté kariéry v NHL do 668 zápasů, ale v play off ani jednou. Pětatřicetiletý Okposo působí v Buffalu již osmou sezonu a loni na jaře dal jasně najevo, že před opětovným podpisem roční smlouvy má na výběr pouze dvě možnosti: odchod do důchodu, nebo hrát za Sabres.

Po podpisu sedmileté smlouvy na 42 milionů dolarů s Buffalem se Okposo považoval za jeden z posledních dílků skládačky, která obsahovala jména jako Jack Eichel, Sam Reinhart a Ryan O'Reilly.

Nic ale nešlo podle představ. A vlastně ani tato sezona. V sobotu nicméně Okposo vyjádřil hrdost na to, jak Sabres po rozporuplných prvních měsících sezony konečně dosáhli úrovně konkurenceschopnosti, když vyhráli pět ze šesti zápasů.

"Byla to určitě vyzrálá reakce," řekl Okposo. "To, co děláme, je, že jdeme na led, hrajeme se vší vervou a věříme v to, co děláme."

Girgensons měl podobný názor, přestože proti týmu stojí matematika a výkony ostatních týmů. "Rozhodně se nevzdáváme," řekl Girgensons. "Nikdo nemluví o tom, že bychom byli mimo hru."

Oběma končí smlouva, oba berou 2,5 milionu dolarů. Přijde přestup?

