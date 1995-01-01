Odchod Nurse? Ne každý je nadšený. Ohromná škoda, lituje McDavid

28. července 9:00David Zlomek
Kapitán Edmontonu Connor McDavid promluvil na charitativním golfovém turnaji svého spoluhráče Zacha Hymana o velkých letních změnách v klubu, ta největší se pochopitelně týká kouče. Hvězdný útočník vstupuje už do své dvanácté sezony v NHL a na střídačce přivítá v pořadí už šestého hlavního trenéra. Novým šéfem střídačky Oilers se stal Mike Babcock. Ten už ale bude pracovat například bez Darnella Nurse.
„Co vás napadne, to dokázal. Pro nás hráče je to skvělá příležitost nechat se vést někým, kdo trénoval v každém velkém zápase, který v hokeji existuje. Vyhrál Poháry, zlaté medaile, prostě všechno,“ vysekl novému kouči poklonu McDavid. „Vzhledem k tomu, kde se náš tým nachází, je to perfektní volba. Nebude muset přicházet a teprve hledat, kým jako trenér je. Přesně ví, co dělá, a naší prací jako hráčů je být připraveni jít do toho.“
Babcock se ještě před podpisem osobně sešel s lídry týmu, kromě McDavida, také s Leonem Draisaitlem a Zachem Hymanem. Německý útočník potvrdil, že schůzka byla zásadní, zejména kvůli kontroverzní minulosti nového trenéra. „Bylo to extrémně důležité. Všichni víme, jaká tam byla minulost, ale myslím, že jsme to všechno smetli ze stolu. Měli jsme o tom upřímnou konverzaci, byl velmi otevřený,“ prohlásil Draisaitl.
Kromě trenérské rošády se ale edmontonská kabina musela vyrovnat i s těžkou osobní ztrátou. Dlouholetý klíčový obránce Nurse byl vytrejdován do San Jose Sharks. McDavid s ním odehrál všech předchozích jedenáct sezon.
„Je obrovské zklamání ztratit někoho, jako je Darnell. Bohužel je to součást byznysu,“ přiznal sklesle kapitán Oilers. „Jen těžko hledám slova pro to, co znamenal nejen pro mě, ale pro celou kabinu a všechny lidi v Edmontonu. Takže mě hrozně mrzí, že se to stalo. Na druhou stranu jsem nadšený z nových posil.“
Lídrovi týmu navíc vyhovuje, že po náročných ročnících měl celý kádr konečně delší letní přestávku na regeneraci a plnohodnotný trénink.
„Dostali jsme šanci trénovat a zapracovat na věcech, na které už dlouho nebyl čas,“ dodal McDavid. „Posledních pár let bylo léto jen o údržbě a o tom, abychom se dostali na základní level kondice. Teď máme možnost zapracovat na detailech, uzdravit se a odpočinout si.“