Carolina Hurricanes ve výměně s Coloradem získala Mikka Rantanena, jednoho z nejproduktivnějších hráčů ligy, a Taylor Halla, bývalého držitele Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče sezony. Generální manažer Hurricanes Eric Tulsky přiznal, že za touto akvizicí stály měsíce plánování.

„Chtěli jsme získat Mikka co nejdříve, abychom měli co nejvíc času na jeho integraci do týmu,“ uvedl Tulsky na sobotní tiskové konferenci. Podle něj byl proces vyjednávání náročný, protože Carolina zvažovala více možností. V jednu chvíli prý jednali i s Vancouverem o J.T. Millerovi nebo Eliasu Petterssonovi.

Rantanen, který má za sebou rekordní sezonu s 55 góly, se však může v létě stát nechráněným volným hráčem. Hurricanes proto nyní čelí výzvě přesvědčit finskou hvězdu, aby zůstala v jejich týmu dlouhodobě. Tulsky potvrdil, že jednání s Rantanenovým agentem už probíhají, ale zároveň nechce na hráče tlačit. „Potřebuje čas, aby si zvykl na nové prostředí, tým i město,“ vysvětlil.

Kromě Rantanena získali Hurricanes také zkušeného Taylora Halla. Tento 33letý útočník má na kontě přes 870 zápasů v NHL a byl klíčovým hráčem New Jersey Devils při jejich postupu do play-off v sezoně 2017/18, kdy také vyhrál Hart Trophy. Tulsky věří, že Hall bude pro tým cennou posilou: „Taylor přináší rychlost, dovednosti a zkušenosti, které našemu týmu pomohou být ještě nebezpečnější.“

Hurricanes už v minulé sezoně ukázali, že se nebojí velkých kroků, když přivedli Jakea Guentzela. I když se jim ho nepodařilo udržet, nyní mají více prostoru pod platovým stropem a jsou připraveni pokračovat v budování týmu. Podle Tulského má Carolina aktuálně až 40 milionů dolarů k dispozici na příští sezonu, což jim dává značnou flexibilitu při dalších jednáních.

Trenér Rod Brind’Amour ale varuje před přehnanými očekáváními. „Je to velká změna pro všechny zúčastněné. Když přijdete do nového týmu, trvá nějaký čas, než si zvyknete,“ řekl bývalý kapitán Hurricanes, který s týmem vyhrál Stanley Cup v roce 2006.

Na opačné straně výměny zůstává Colorado, které se rozhodlo obětovat jednoho ze svých klíčových hráčů, aby posílilo budoucnost týmu. Avalanche získali Martina Nečase, talentovaného Jacka Druryho a dva draftové výběry. Generální manažer Chris MacFarland přiznal, že rozhodnutí bylo těžké. „Bolí to. Mikko je nejen skvělý hráč, ale také obrovská osobnost v kabině. Byl součástí našeho růstu od nejhorších sezon až po Stanley Cup,“ uvedl MacFarland. „Nešlo o nic jiného než o těžké obchodní rozhodnutí.“

Nathan MacKinnon, dlouholetý spoluhráč Rantanena, neskrýval své překvapení. „Je to šok. Mikko byl srdcem našeho týmu. Ale chápu, že někdy jsou obchodní rozhodnutí nevyhnutelná,“ řekl po sobotním utkání.

