Odchod se neplánuje! Tavares jedná s Torontem o prodloužení

Toronto Maple Leafs dle kanadských médií zahájilo jednání o smlouvě se zkušeným útočníkem Johnem Tavaresem, kterému začíná poslední sezona jeho současné smlouvy. Vypadá to tedy, že se jeho odchod nechystá.

S Maple Leafs podepsal smlouvu v roce 2018, kdy byl jako nechráněný volný hráč vylákán z New Yorku Islanders, za současných okolností by měl v červenci příštího roku podruhé v kariéře vstoupit na volný trh.

Hokejový novinář z TSN Pierre LeBrun uvádí, že ačkoli se očekává zintenzivnění rozhovorů, Maple Leafs s podpisem nové smlouvy nespěchají.

„Něco se děje z toho pohledu, že proběhla jednání o smlouvě,“ řekl LeBrun. „Došlo k výměně názorů mezi Tavaresovým táborem v čele s agentem Patem Brissonem a vedením Leafs, jen aby se to rozjelo. Nemyslím si, že by se něco blížilo, i když jsem slyšel, že by se tento dialog měl v blízké budoucnosti opět zintenzivnit.“

A dodal, že ze strany klubu to bude spíše pomalý proces, starostí má totiž organizace víc. „Nevím, jestli je z pohledu týmu nějaký velký spěch. Mezi týmem a Tavaresem je oboustranná touha něco v určitém okamžiku udělat. John samozřejmě nazývá Toronto svým domovem, v Torontu má rodinu. Ale myslím, že i Leafs chtějí něco vymyslet. Ale úplně na to nespěchají.“

Tavares vstoupil do sezony bez kapitánského céčka na dresu poté, co Maple Leafs v létě předali kapitánskou štafetu Austonu Matthewsovi. Předtím tuto roli zastával od roku 2019.

Čtyřiatřicetiletý centr v minulé sezoně nasbíral v 80 zápasech 29 gólů a 65 bodů, v sedmi zápasech play-off přidal jednu branku a asistenci.

Vstup do sezony v nové roli se mu ale nepovedl dle představ, jeho tým padl v Montrealu 0:1.

