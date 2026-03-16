Odchody hvězd i ostudná bilance. Kouč Canucks ale označil spekulace o vyhazovu za šum

15. dubna 13:00David Zlomek
Vancouver zažívá jeden z nejtemnějších roků své historie a trenér Adam Foote stojí uprostřed trosek týmu, který místo útoku na čelo Pacifické divize zahučel až na samotné ligové dno. Tedy uprostřed situace, která by v NHL normálně znamenala okamžitý vyhazov, obzvlášť v sezoně, kdy padaly hlavy i u mnohem úspěšnějších celků.
Jenže Foote před úterní domácí derniérou proti Los Angeles odmítl hrát roli obětního beránka a spekulace o své nejisté budoucnosti rázně smetl ze stolu. „Lidé samozřejmě vnímají, co se děje kolem, ale já o tom nepřemýšlím. Soustředím se na přítomnost. To, co se povídá, je pro mě jen šum, který nemůžu ovlivnit. Kontroluji jen to, co dělám každý den,“ prohlásil kouč, který po Ricku Tocchetovi převzal organizaci v rozkladu.
Atmosféra v kabině Kosatek je po odchodu hvězdného Quinna Hughese a napětí mezi oporami na bodu mrazu, ale Foote se odmítá jakkoliv obhajovat. Zatímco v jiných klubech dostali padáka i trenéři s vizitkou vítězů Stanley Cupu, jako Bruce Cassidy ve Vegas, ve Vancouveru se zdá, že jedinou nadějí zůstává květnová loterie a pětadvacetiprocentní šance na první volbu v draftu.
„Nebudu se obhajovat proti nějakým řečem nebo věcem, které jsou mimo moji moc. Nechám na hráčích a na hře samotné, ať mluví za mě. Moje hlava se netoulá tam, kde je prázdno,“ dodal muž, který za neúspěchem vidí i vlnu zranění klíčových centrů, která týmu podsekla nohy hned v úvodu sezóny.
Foote přitom jasně vzkázal vedení i okolí, že se nehodlá doprošovat o setrvání ve funkci. Pro něj je práce u týmu, který skončí poslední v lize, stále o každodenní dřině bez ohledu na to, zda mu vedení v květnu poděkuje za služby a ukáže mu dveře. „Připravujeme se pořád stejně, bez ohledu na to, jestli hrajeme o play-off, nebo o čest. Děláte svou práci, dokud můžete. Můj mozek zkrátka neřeší věci, které nemůžu ovlivnit,“ uzavřel rezolutně kouč, jehož osud v Britské Kolumbii visí na velmi tenkém vlásku.