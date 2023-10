Oddech po Frozen Frenzy. Ve čtvrtek se bude hrát jedno utkání

Noc na středu nabídla hokejovým fanouškům porci šestnácti utkání, což je vlastně maximum, které může nejlepší hokejová liga světa dopřát. Také pátek bude poměrně nabitý, avšak o den dříve je na programu jen jeden zápas. Úvodní buly souboje mezi New Jersey a Washingtonem padne v 1:30.

Ještě před dvěma lety by to při vzájemném střetu mezi Devils a Capitals znělo jako vtip: New Jersey půjde do utkání v roli jasného favorita.

Ďáblové se totiž papírově řadí mezi nejsilnější týmy Východní konference. Vstup do nového ročníku špatný nemají, neboť v pěti zápasech získali sedm bodů, což znamená, že body ztratili jen tři. Nebodovali pouze 17. října proti Floridě, poté ale zapsali výhru v prodloužení na ledě Islanders. Před necelými čtyřiadvaceti hodinami navíc vyhráli 5:2 v Montrealu.

Výbornou formu má Jack Hughes, který je momentálně nejproduktivnějším hráčem soutěže. Díky čtyřem přihrávkám v souboji s Canadiens má průměr necelé tři kanadské body na utkání. V New Jersey to ale šlape i Jesperu Brattovi či Tyleru Toffolimu, který v posledním zápase vsítil hattrick.

To celek z hlavního města Spojených států amerických je v krizi. Po pěti odehraných zápasech je nejhorším mužstvem ve své konferenci, poněvadž zatím uhrál pouhé tři body. Po výhře nad Calgary Washington prohrál 1:6 v Ottawě, 2:3 po prodloužení v Montrealu a 1:4 doma s Torontem.

Capitals jsou zároveň se sedmi vstřelenými góly nejhůře pálícím týmem v NHL. Dostatečnou produkcí se může pyšnit pouze bek John Carlson. Kapitán Alexandr Ovečkin je v týmové produktivitě třetí s bilancí 1+2, svou zatím jedinou branku vstřelil v minulém utkání s Maple Leafs.

