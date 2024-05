Odejde lodivod Pittsburghu? Nikdo s trenérem mluvit nebude, říká Dubas

Šéf Pittsburghu Kyle Dubas uvedl, že spekulace o tom, že New Jersey Devils hovořili s trenérem Mikem Sullivanem, jsou nepravdivé. Nikdo o to totiž nepožádal pomocí oficiální žádosti.

„Nebyla podána žádná žádost ani uděleno žádné povolení,“ uvedl Dubas v textové zprávě pro portál The Athletic.

Byl to zdroj z Devils, který uvedl, že New Jersey by mělo o Sullivana zájem, pokud by neměl smlouvu s Penguins. Ta mu sice dobíhá, ale také od července začne platit tříleté prodloužení, které mu údajně vynese 5,5 milionu dolarů ročně.

„Zvěsti o tom, že hlavní Mike Sullivan opustí Pittsburgh a připojí se k blízkému příteli Tomu Fitzgeraldovi v New Jersey, se jen tak nerozplynou,“ napsal také například novinář Nick Kypreos.

Sullivan trénuje Penguins od prosince 2015, kdy byl povýšen z farmy. Tučňáci v letech 2016 a 2017 vyhráli Stanley Cup a Sullivan od té doby vytvořil klubový rekord v počtu vítězství v základní části.

„Myslím, že máme velké štěstí, že máme Mikea,“ řekl Dubas v prosinci. „Jestli si myslím, že je tou správnou osobou teď i v daleké budoucnosti? Rozhodně ano.“

Devils pochopitelně trenéra hledají a v Sullivanovi viděli velkou možnost. I proto, že generální manažer Devils Tom Fitzgerald pochází stejně jako Sullivan z Bostonu, navíc v Pittsburghu dlouho pracoval.

Nicméně Sullivanův případný odchod by se těžko vysvětloval jádru týmu. Trenér je v něm velmi respektovaný a s kapitánem Sidneyem Crosbym má nadstandardní vztah.

Vzhledem k tomu, že Crosby může od 1. července podepsat novou smlouvu, dá se předpokládat, že bude chtít, aby trenér, s nímž zažil největší týmové úspěchy, zůstal u týmu.

Sullivana si však oblíbilo víc lidí než jen Crosby. Sullivan má silné vztahy s dalšími stálicemi klubu Jevgenijem Malkinem a Krisem Letangem i s veterány, jako jsou Bryan Rust a Marcus Pettersson.

