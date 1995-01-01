Odepsaný obránce se vrací. Kouč Toronta věří v zázračné zmrtvýchvstání

19. února 12:30David Zlomek
Druhý nejvytíženější muž sestavy Toronta chytá druhý dech. Morgan Rielly se po téměř třech týdnech, kdy léčil zranění v horní části těla, vrátil do tréninku s hráči, kteří neodcestovali na olympiádu. A podle všeho mu nucená pauza prospěla. Pro Maple Leafs je to klíčová zpráva, protože pouze Jake McCabe tráví v této sezoně na ledě více času než Rielly, jehož průměr se pohybuje okolo jednadvaceti a půl minuty na zápas.
Situace týmu je však vážná, Maple Leafs ztrácejí pětadvacet kol před koncem na postup do play-off šest bodů a sám Rielly bojuje s hrozivou bilancí sedmnácti záporných bodů v hodnocení účasti na ledě, což atakuje jeho kariérní dno.
I přes tyto statistiky a častou kritiku se trenér Craig Berube hodlá ve zbytku základní části opírat o Riellyho obrovské zkušenosti z 927 zápasů v NHL. Kouč si během středečního tréninku všiml u svého svěřence pozitivní změny. „Když ho tady sleduji, vypadá to, že je na tom mnohem lépe, než byl,“ prohlásil Berube a okamžitě dodal: „Po psychické stránce určitě.“
Na zkušeného zadáka se totiž v poslední době valila kritika ze všech stran. Pokud nešlo o časté chyby v defenzivě, řešila se jeho mizerná produktivita v přesilovkách, kde na první gól čekal polovinu sezony. Během lednové pětizápasové série domácích porážek se Rielly stal vděčným terčem fanoušků, kteří spekulovali o nutnosti změny prostředí. Realita je však složitější, hlavně kvůli jeho masivní smlouvě na 7,5 milionu dolarů ročně, která platí až do roku 2030.
Zlom nastal při zápase v jeho rodném Vancouveru, kde se Rielly zranil. Toronto i bez něj tento duel zvládlo a přidalo další dvě výhry, což před pauzou oživilo naděje na stíhací jízdu v březnu a dubnu. Sám obránce nyní přiznal, že už toho na něj bylo moc a tělo si řeklo o pauzu. „Potýkal jsem se s něčím a dospělo to do bodu, kdy jsem prostě potřeboval volno,“ uvedl Rielly ke svému zranění.
