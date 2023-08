Odešel předchůdce Scotta Stevense. Ve finále Stanley Cupu skóroval se zlomenou nohou

Byl prototypem absolutního bombarďáka. Takového, kteří už se dneska moc nerodí, respektive jsou sotva tímto směrem vychováváni. Hrál tvrdě, klidně zraněný, před ničím neuhnul, nebál se zapojit do bitky, do všeho šel přímo a po hlavě. Generace, které ještě nikdo neumetal cestičku a byla zvyklá se o své místo ve společnosti prát.

Jeho nejslavnějším momentem je vítězný gól z šestého finále 1964. Torontu tím udržel naději na vítězství v sérii proti Detroitu. Před svým gólovým momentem si zlomil nohu při blokování střely Gordieho Howea. Gólem v prodloužení na 4:3 srovnal stav série na 3:3.

Sedmý zápas pak Toronto zvládlo doma 4:0 a vyhrálo Stanley Cup. Mimochodem, svůj předposlední v historii. Od roku 1967 Maple Leafs na pohárový úspěch čekají.

Sváteční střelec

Bobby Baun byl obráncem, který spojil svou nejúspěšnější éru s Torontem šedesátých let. Ještě předtím vyhrál dvakrát juniorský Memorial Cup s Torontem Marlboros. Do NHL vstoupil v sezóně 1956-57. Poté, co si na konci šedesátých let odskočil do Oaklandu a Detroitu, zakončil kariéru opět coby hráč Toronta. Bylo mu 36 let.

V úterý se jeho životní příběh uzavřel úplně. Bob Baun zemřel v 86 letech. Důvody skonu nebyly oficiálně zveřejněny.

„Ztratili jsme skutečného pionýra,“ řekl Glenn Healy, dlouholetý přítel Baunovy rodiny. „Nebyl jen hokejista. Měl tah na bránu ve všem, co dělal.“

Baun byl u všech čtyř Stanley Cupů Toronta v šedesátých letech. Jeho nejslavnější okamžik už byl zmíněn. Třetí třetinu šestého finále 1964 opustil se zlomenou lýtkovou kostí. Nohu si nechal jen zaledovat a vrátil se do hry. V 62. minutě rozhodl.

Byl spíš defenzivním typem obránce, gólů dal za celou kariéru jen 37, v play off tři. Tenhle ale patří do výkladní skříně historie Maple Leafs.



Průkopník

V době, kdy hokejisté neměli prakticky žádná práva, smlouvy podepisovali obvykle na rok za pár tisíc dolarů, si na jednání najal právníka. Proti sobě neměl nikoho menšího než Punche Imlacha. Vynikající trenér a generální manažer, ovšem skrblík do té míry, že prý někdy osobně kasíroval fanoušky a trhal jim na vstupu do haly lístky. V přípravě plánoval až nesmyslnou hromadu zápasů z jediného důvodu – peníze.

Jako mladík byl Baun jedním z těch odvážnějších, kteří se snažili Tedu Lindsaymu pomoct s formováním Hráčské asociace. Snaha v té době ještě manažerskými oligarchy rozbitá.

Průkopníkem byl i v naprosto kuriózním ohledu. Jeho bitka s Reggie Flemingem z Chicaga na trestné lavici – tehdy ještě sdílené oběma týmy - vedla k tomu, že NHL lavici hanby rozdělila. Pravdou je, že stejným způsobem se do sebe pustili Bob Pulford a Terry Harper. To už byla poslední kapka.

Bojuj za bližního svého

Po skončení kariéry se nebál investovat. Provozoval restaurace, obchody, prodával auta, podnikal v realitách a v pojišťovnictví. Mluvíme o době, kdy hráči NHL rozhodně nekončili kariéru doživotně zajištění. To málo, co vydělali, se pokoušeli rozmnožit, nebo museli normálně pracovat. Ještě v padesátých letech běžně pracovali i v létě mezi sezónami.

V roce 1980 pomáhal bývalému kamarádovi Carlu Brewerovi vyhrát bitvu za penzijní fond NHL. Baun v této souvislosti jako jeden z prvních svědčil u soudu. „Cokoli považoval za správné pro lidi kolem sebe, za to bojoval,“ vzpomíná Healy.

Stejně se uměl ohánět na ledě. Sám o sobě říkal, že měl posunutý práh bolesti. „Byl jedním z nejlepších hráčů, co se týká bodyčeků v otevřeném prostoru,“ připomíná novinář Joe Bowen kumšt, v němž později proslul třeba Scott Stevens.

„Úžasný obránce. Dobrá práce s pukem a hra tělem. On a Allan Stanley byli zárukou, že se v jejich obranném pásmu nic nestane,“ dodává dlouholetý komentátor Maple Leafs.





Share on Google+