Odkopnutý šampion zazářil hattrickem! Sedmkrát jsem minul prázdnou bránu, smál se

S Tampou dvakrát vyhrál Stanley Cup, vynikal energickým herním projevem, živelností. Teď už jsou ovšem jeho časy u Bolts minulostí, 20. března se spolu se čtvrtým kolem v draftu 2024 stěhoval do Ottawy. Za univerzálnějšího a hlavně hřmotnějšího Nicka Paula. Jak se Mathieu Joseph na nové adrese uvedl? Po pěti zápasech má na kontě stejný počet bodů, naposledy proti detroitským Red Wings dokonce zazářil hattrickem!

Proč putoval Joseph o dům dál?

Generální manažer Julien BriseBois uvedl, že mu neplánoval nabídnout kvalifikační nabídku (kvůli tíživé situaci s platovým stropem a hrozbě arbitráže), a tak na něj pohlížel jako na borce, co se v létě může stát volným hráčem.

V Paulovi navrch BriseBois viděl kromě urostlého plejera, co váží přes metrák, také někoho, kdo se může postavit na důležité vhazování. To Joseph nabídnout nemohl. A tak je z něj Senátor.

Na jihu USA platil za jednoho z oblíbenců fanoušků, teď udělal zásadní krok pro to, aby se jím stal také v Kanadě. Dal svůj první hattrick v NHL, načež všechny pobavil historkou o svém střeleckém soužení na tréninku.

"Od modré jsem minul snad šestkrát, nebo sedmkrát prázdnou bránu. Když jsem pak na ni mířil v zápase, tak jsem si na tu střelu zrovna dvakrát nevěřil," prohodil Joseph. Ale znáte to, těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

Joseph se nemýlil a poprvé v NHL nasázel za jediný večer tři góly. "To není kousek, který by se člověku povedl každý den. Mám z toho samozřejmě radost," povídal do diktafonů zámořským reportérům.

V této sezoně se zlepšil už na 23 bodů (11+12), což je na hráče, co průměrně odbruslí sotva 14 minut, solidní počin.

Ottawa chce na Josephovi stavět víc, mezi mantinely pouští rychlonohého forvarda častěji. Je mu pětadvacet, může ještě herně růst. Kdo ví, kde je jeho výkonnostní strop, premiérovým hattrickem naznačil, že by mu slušela i lepší než třetí brázda.

V té nastupuje s Tylerem Ennisem a Colinem Whitem.

Proti Detroitu se zaskvěl kromě Josepha také Mads Søgaard, který se stal druhým Dánem, co to v brankářské výstroji dotáhl až do NHL. Napodobil Frederika Andersena.

Søgaard čapal skvěle, lapil 27 z 29 ran Rudých křídel.

