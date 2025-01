Odměna pro oporu. Washington podepsal Thompsona na šest let

Washington Capitals oznámili dlouhodobé prodloužení smlouvy s brankářem Loganem Thompsonem, který podepsal šestiletý kontrakt s ročním příjmem 5,85 milionu dolarů. Smlouva přichází méně než rok poté, co Thompson požádal o výměnu z Vegas a stal se součástí Capitals během draftového dne v roce 2024.

„Dohodli jsme se poměrně rychle a dnes ráno jsme vše finalizovali,“ řekl Thompson po pondělním tréninku. „Jsem opravdu šťastný, že tu mohu zůstat mnoho dalších let. Miluji svůj čas tady a jsem vděčný za příležitost, kterou mi Capitals dali.“

Pro Thompsona nebyla změna snadná, ale jak sám přiznává, výměna mu otevřela nové dveře. „Samozřejmě to byl velký risk odejít z Vegas a od toho, co tam budovali, ale chtěl jsem jinou příležitost. Nevěděl jsem, kde skončím, a nemohl bych být šťastnější, že jsem skončil právě tady,“ dodal.

Jeho spoluhráči jeho prodloužení oslavili hned po tréninku ve Vancouveru, což ukazuje na blízkou soudržnost týmu, která se letos v Capitals vytvořila. Kapitán Alex Ovečkin ocenil nejen Thompsonovy výkony na ledě, ale i jeho přínos v kabině. „Jsem za něj šťastný. Zasloužené. Chytá neuvěřitelně,“ pochválil gólmana.

Hlavní trenér Spencer Carbery připomněl Thompsonovu neobvyklou cestu do NHL – od kanadské univerzity přes ECHL až po elitní ligu. „Je neuvěřitelné vidět, co dokázal. Prošel dlouhou cestou a tvrdě pracoval, aby se dostal tam, kde je dnes. Vydělal si tuto smlouvu nejen svou prací, ale i tím, jak zapadl do naší organizace,“ řekl Carbery.

Od svého příchodu do Washingtonu Thompson exceluje. Spolu s Charliem Lindgrenem vytvořil jeden z nejlepších brankářských tandemů v NHL. S bilancí 22-2-3, průměrem 2,09 gólu na zápas a úspěšností zákroků 92,5 % si dokonce vysloužil místo mezi kandidáty na Vezinovu trofej.

Thompson sám přiznává, že klíčem k jeho úspěchu je jednoduchost a radost ze hry. „Myslím, že si to teď hlavně užívám a nepřemýšlím tolik. Prostě jdu na led a hraju. Je to nová filozofie, která mi opravdu pomohla,“ uzavřel Thompson.

