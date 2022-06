Odměna za průlomovou sezonu! Columbus si pojistil čtvrtého nejlepšího střelce

Jack Roslovic bude i v následujících dvou sezonách oblékat dres Blue Jackets. S vedením klubu se dohodl na dvouleté smlouvě, která mu dohromady zaručí 8 milionů dolarů. Pětadvacetiletý útočník prožil nejlepší ročník v kariéře, v jednaosmdesáti duelech nasbíral 45 bodů za 22 branek a 23 asistencí.

„Je to dobrý pocit. Těším se na nadcházející sezonu. Cítím, že získávám důvěru celé organizace, ale dál musím dělat to, co umím nejlépe,“ říká Roslovic.

Bývalý mládežnický reprezentant USA se právě v Columbusu narodil. Určitě přivítal, že společně s Patrikem Lainem se stal součástí výměny za útočníka Duboise, který naopak zamířil do Winnipegu. Právě v tomto kanadském mužstvu Roslovic načal svou kariéru v NHL, z pracovitého forvarda se ale stal pravidelný sběratel kanadských bodů až v organizaci Blue Jackets.

Roslovicovi se nejvíce dařilo po boku Jakuba Voráčka a Gustava Nyquista v době, kdy byl Boone Jenner na marodce. V příští sezoně by rád dostal výraznější roli v týmu, poněvadž na ledě trávil v průměru jen něco málo přes 14 minut.

„Po podepsání nové smlouvy jsem Jackovi řekl, že teď bude mít na bedrech ještě větší zodpovědnost,“ pověděl manažer klubu Jarmo Kekäläinen. „Měli jsme několik různých variant ohledně délky kontraktu, avšak nakonec jsme usoudili, že bude lepší podepsat jen na dva roky. Věříme, že bude dál růst a dlouhodobější smlouvu si ještě vyslouží,“ dodal.

Columbus letos rozhodně nezklamal, nicméně účast v play-off v nabité Východní konferenci mu utekla o devatenáct bodů. Svěřenci kouče Brada Larsena získali 81 bodů v 82 odehraných zápasech.

V příštím ročníku se budou chtít posunout ještě výše. Otázkou zůstává, jak vyřeší budoucnost svého třetího nejproduktivnějšího hráče Patrika Laineho, jenž novou smlouvu v kapse nemá a už za pár dnů se stane chráněným volným hráčem. Společně s Lainem budou Kekäläinen a spol. řešit budoucnost Emila Bemströma, Brendena Gaunceho či Adama Boqvista.

