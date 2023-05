Odměna za skvělou práci! Ruff bude u Ďáblů pokračovat

New Jersey prožilo výtečnou sezonu. Ačkoliv každý fanoušek NHL tak nějak dopředu vytušil, že budoucnost stále poměrně mladého mužstva bezesporu bude růžová, málokdo očekával, že už v letošní sezoně přijde tak ohromné zlepšení. Ďáblové prožili bodově nejúspěšnější základní část v historii klubu, hráli svižný hokej a oproti minulému ročníku nasbírali o 49 bodů více. Odměna od generálního manažera Toma Fitzgeralda přijít musela. Tým bude i nadále trénovat zkušený stratég Lindy Ruff.

Trenér, který byl dlouhá léta neodmyslitelně spjat s Buffalem (poté trénoval i Dallas a Rangers), podepsal v létě 2020 v New Jersey tříletou smlouvu. První dva ročníky byly bez play-off, ten třetí ovšem potvrdil, že Ruff byl ideální volbou.

„Před lety jsme hledali správného trenéra pro naši organizaci. I dnes je Lindy Ruff pořád tím správným mužem. Zaslouží si, aby u nás pokračoval. Pro mě je výborný parťák, navíc hráči jej milují. Má absolutní respekt,“ nešetřil superlativy generální manažer Devils Tom Fitzgerald.

Třiašedesátiletý kouč vytvořil vskutku silný tým. Parta okolo elitního obránce Hamiltona, stále mladých a dravých útočníků Hughese nebo Hischiera posílená o zkušeného Ondřeje Paláta zatápěla všem favoritům. V prvním kole play-off dokonce zvrátila nepříznivý vývoj s Rangers, o kolo později už ale nestačila na Carolinu.

Ve velmi nabité Východní konferenci to letos mělo složité každé mužstvo. Hurricanes ale v souboji s Devils prokázali větší zkušenosti a po zásluze postoupili do konferenčního finále po pěti zápasech.

Jak už ale bylo zmíněno, New Jersey se nemá za co stydět. Moc dobře to ví také samotný Ruff: „Tuto sezonu jsem si opravdu užil. Od prvního dne jsem si o mužstvu udělal perfektní obrázek. Opravdu jsme se zlepšili v mnoha věcech.“

„Měli jsme tady kluky, kteří měli báječnou sezonu, ale možná jejich produkce v play-off nebyla taková, takže tam očekáváme zlepšení,“ navázal Fitzgerald, jenž narážel na fakt, že jediným hráčem, který se v play-off alespoň přiblížil hranici bodu na utkání, byl Jack Hughes.

V sérii s Carolinou možná právě chyběly kanadské body Jespera Bratta (1+5 v celém play-off), Nica Hischiera (1+6) nebo Tomáše Tatara (1+0). Tah s Timem Meierem, který k Ďáblům přišel na konci přestupní uzávěrky ze San Jose, se příliš nepovedl. V základní části přispěl v novém působišti čtrnácti body v jednadvaceti zápasech, v bojích o Stanley Cup měl v jedenácti utkáních dva góly a dvě nahrávky. U Žraloků byl zvyklý na lepší čísla.

Manažera Devils čekají velmi náročné týdny, smlouvy totiž končí hned třinácti hráčům širšího kádru. Jedním z chráněných volných plejerů by brzy mohl být i Jesper Bratt, který vyslovil přání, aby v New Jersey zůstal.

„Určitě tady existuje možnost, že u nás bude dlouhodobě pokračovat,“ nastínil Fitzgerald své plány.

Devils si budou moct ochránit také Mackenzieho Blackwooda, Kevina Bahla, Tima Meiera, Jegora Šarangoviče, Michaela McLeoda, Jespera Boqvista a Nathana Bastiana. S jinými kluby budou moct v létě vyjednávat Miles Wood, Tomáš Tatar, Erik Haula, Damon Severson nebo Ryan Graves.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+