Odměna za věrnost. Chci cítit puls kabiny, slibuje nový stavitel New York Rangers

Největší výhoda Chrise Druryho? Měl by rozumět hráčům. Bývalý hokejista, který v roce 2011 končil na Manhattanu aktivní kariéru, přebírá funkce prezidenta a generálního manažera Rangers, uvolněné po vyhozených Jeffu Gortonovi a Johnu Davidsonovi.

„Určitě se nebudu poflakovat kolem šatny každý den, ale chci tam být dost na to, abych cítil zevnitř puls kabiny. Je to lepší než se na ní dívat z desátého patra. Podle mě je právě tohle nejdůležitější pro mě i celý tým,“ cituje Druryho list NY Post.

Pravděpodobně se to od něj i očekává. Právě tohle totiž byla jedna z věcí, kterou majitel Jezdců John Dolan Druryho předchůdcům vyčítal. Nedostatečnou klubovou „kulturu“.

Drury letos neváhal pomoct také na lavičce. „Máme hodně dobrých hráčů, hodně dobrých hráčů v různém věku a na různých pozicích, které jsme získali různými způsoby, ať už šlo o volný trh, výměny, drafty,“ věří mužstvu jeho nový stavitel.

Tucet sezón v NHL, jeden pohár

Čtyřiačtyřicetiletý Drury posiloval svou pozici v exekutivě newyorské organizace šest let. V září 2015 byl jmenován ředitelem hráčského vývoje, o rok později postoupil na místo asistenta generálního manažera. V roce 2018 přidal post generálního manažera farmy Hartfordu v AHL.

Jako hráč má za sebou dvanáct sezón v NHL, kam se dostal ve dvaadvaceti letech z univerzitního prostředí. Největšího úspěchu dosáhl v roce 2001 s Coloradem, kdy pomohl splnit pohárový sen Rayi Bourqueovi. Poslední čtyři roky strávil u Rangers. Končil ve 35 letech.

Rangers jistě ocenili jeho loajalitu, když v únoru jako jeden z kandidátů na funkci generálního manažera odmítl nabídku Pittsburghu s tím, že si nikdy nepřál opustit New York. Už dřív se nenechal vtáhnout do výběrového řízení na GM Floridy, kde o něj rovněž stáli. Kdyby se přeci jen v nové roli trápil, pomůže mu funkcionářský matador Glen Sather, aktuálně klubový poradce.

„Je třeba z nás vytvořit tým. A netýká se to jen hráčů. Každý v téhle organizaci musí mít pocit, že je součástí něčeho mimořádného,“ apeluje Drury. „Velký důvod toho, že se cítím připravený, je Jeff Gorton. Do všeho mě zasvětil. Jsem mu za to vděčný,“ dodal pokorně.

Nový vítr

Drury je z mladší funkcionářské generace. Všichni čekají, že vpustí do klubu svěží vítr. Že ho povede jinak než jeho předchůdci Sather a Gorton. Klubový personál se zřejmě rozroste o dovednostní kouče, poradce osobního rozvoje, větší prostor dostanou analytici.

Původní plán zněl učinit z Druryho jen generálního manažera, nakonec ale zastane obě funkce, včetně prezidentské. Vidí to jako výhodu. „Chci mít možnost dělat nezbytné věci, obsazení obou funkcí mi to umožní,“ věří nový konstruktér slavného klubu.





