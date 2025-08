Odmítal se učit bruslit, pomohly až bonbony. Teď má v kapse smlouvu na 12,3 milionu dolarů

Pokud je někdo v NHL tohle deštivé, poněkud nešťastné léto pod drobnohledem, tak je to Ken Holland. Nový generální manažer Králů z Los Angeles. Schytal to za údajně přemrštěné podpisy Codyho Ceciho a Briana Dumoulina, příchod Coreyho Perryho byla spíš jen lehká retuš na pověsti zkušeného funkcionáře, která utrpěla za poslední roky nejednu trhlinu. Jeho další krok k kategorie interesantních? Čerstvě se dohodl na tříleté smlouvě s Alexem Laferrierem. A zatím zpoza oceánu žádné obří výtky nezní.

Proč je kontrakt pro Laferriera vnímám pozitivněji než pakty obou zadáků?

Jde o perspektivního hokejistu, který za dvě sezony mezi elitou ukázal solidní potenciál a má ty nejlepší roky před sebou (na rozdíl od Dumoulina s Cecim). Ve 24 letech má nově na kontě ročník s 19 góly a 22 asistencemi, navíc rozdal přes sto hitů (v kádru Kings byl v tomto směru třetím nejpilnějším).

Hrál obětavě, napočítali mu 43 blokovaných střel.

Dát mu 4,1 milionu dolarů ročně, když má jeho výkonnost i platový strop v následujících letech znatelně růst?

To skutečně není důvod pro to Hollanda proklínat. Neudělal žádnou fatální chybu (což se mu už jako členovi Síně slávy v minulosti párkrát "podařilo"), třeba si pohlídal to, že produktivní i důrazný Američan bude po vypršení kontraktu stále RFA.

Volným hráčem s omezením. Někdo, nad kým budou mít v LA kontrolu, Alespoň částečnou.

First time I've seen a family celebrate a guy fighting in his NHL debut like Alex Laferriere's family pic.twitter.com/j6i0aHfQLs — CJ Fogler ???? (@cjzero) October 12, 2023

Kouč Kings Jim Hiller má Lafferiera v oblibě a dává mu dost prostoru. V ročníku 24/25 to bylo přes 16 a půl minuty za večer. Po 41 bodech v základní části zapsalo energické křídlo během play-off další tři - za asistence proti edmontonským Olejářům.

Nedaleko Hollywoodu by rád pokračoval ve své hokejové pohádce. O klukovi, co nechtěl bruslit. Jako malý Alex odmítal matčiny lekce. O tom, že by se učil na bruslích nehodlal ani slyšet.

Přesvědčila ho až pobídka od sestry, která mu slíbila za to, že se do tréninku pustí, populární cukrovinku Skittles. Sám ten moment později označil za klíčový pro jeho zájem o lední hokej.

Ty pestré bonbony pro něj zafungovaly pomalu jako magické fazole, které svým tvarem připomínají.

Mimochodem, nejrychlejšímu kolektivnímu sportu se věnoval už jeho táta Rob (na univerzitní úrovni), prosadit se zkoušeli, respektive zkoušejí i jeho mladší bratři Harry s Jackem. V početné rodině má Laferriere velkou oporu, takhle rodiče a sourozenci reagovali na jeho debut.

Porval se při něm... Už tehdy ukázal, že pro ránu nejde daleko.

A ač si našinec tohle léto bude pamatovat jako řekněme "hrušínské", pro Laferriera je plné velkých životních událostí. Nejde jen o čerstvě uzavřenou dohodu na 12,3 milionu dolarů, před pár týdny se stihl také zasnoubit.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+