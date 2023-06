Odnesl to Blackwood, bojí se i Vaněček. Devils půjdou po Helleybuckovi

New Jersey buduje velmi silný tým. Po příchodu Tylera Toffoliho to vypadá, že se všechny síly vrhnou na zisk hvězdného gólmana Connora Helleybucka. Ten chce z Jets mermomocí pryč. Devils už se zbavili jednoho gólmana, situace není lehká ani pro Vítka Vaněčka.

Po odchodu Pierra-Luca Duboise čeká vedení Winnipegu další velká práce. Smlouvu ještě na rok má gólman Connor Helleybuck, nicméně ten už několikrát řekl, že novou nepodepíše. Jinými slovy, z Jets chce pryč.

„O tom, zda má Hellebuyck zájem podepsat prodloužení smlouvy ve Winnipegu, by se nemělo ani debatovat. Nulová šance, jeho další smlouva bude podepsána někde jinde,“ má například jasno The Athletic.

Horkými favority na jeho zisk je údajně New Jersey. Vlastně by to dávalo smysl. Devils by získali jednoho z nejlepších gólmanů v lize, Helleybuck by zase dostal šanci vyhrát Stanley Cup.

Nicméně, nemusí to tak být, jelikož v Helleybuckově smlouvě není žádná klauzule. O jeho osudu tak rozhodne Winnipeg, který si může počkat na nejlepší nabídku. Avšak ta by mohla přijít klidně od New Jersey. Aktiv, kterými mohou Ďáblové platit, mají hodně.

A vypadá to, že Helleybuckovi začínají dělat místo. V noci na středu se totiž z New Jersey pakoval Mackenzie Blackwood, jenž v sezoně odchytal 22 zápasů. Práva na vyjednávání s ním (má status chráněného volného hráče) získalo za šesté kolo draftu San Jose.

Smlouva končí i Jonathanu Bernierovi. Pro první tým rázem zůstali jen dva brankáři. Kometa prvního kola play off Akira Schmid a Čech Vítek Vaněček. Na první pohled vyřešená situace, nicméně ani jednoho gólmana vedení Devils nepovažuje za jasnou jedničku. Důkazem budiž šachování s nimi v play off. Pořádnou důvěru v podstatě neměl ani jeden.

Po zisku Tylera Toffoliho to vypadá, že Devils už na nic nečekají. Chtějí vyhrát co nejdřív. Helleybuck by mohl být posledním dílkem do skládačky. A netřeba dodávat, že tak kvalitní gólmani se na trhu víceméně neobjevují.

Share on Google+