Odpadlíci, vítejte! Nashville bere nechtěné mladíky

Nashville najel pod novým generálním manažerem Barrym Trotzem na takovou poloviční přestavbu. Zkušený trenér nechtěl tým celý rozprášit, spíš ho vhodně proměnit. Využívá k tomu i waiver listinu, odkud si stáhnul hned dva nadějné mladíky.

Tím prvním byl ještě před sezonou Samuel Fagemo. Švédský útočník patřil do užší skupiny talentů v Los Angeles, o kterých se hovořilo jako o možných nových lídrech.

Očekávání však v Kalifornii nikdy nenaplnil. Zatímco na farmě zářil, v prvním týmu se mu tolik nedařilo. I proto, že nedostával tolik příležitostí.

Talent přitom beze sporu má. Jinak by nebyl v roce 2019 vybrán ve druhém kole draftu. Kings se ho ale zbavili, a tak po něm sáhnul Nashville. Ten tak zadarmo získal velmi šikovného hráče.

Debutu se dočkal v posledním zápase proti San Jose. „V kariéře hrál spoustu času na přesilovce. Hodíme ho tam, uvidíme, jak se s tím popere. Je to výborný střelec,“ říkal před tímto zápasem trenér Predators Andrew Brunette.

První třetina, přesilovka Nashvillu, gól Fagema. Tohle vyšlo na jedničku!

Preds tak doufají, že se stejně dobře uvede i Liam Foudy, kterého pro změnu už nechtěl Columbus. Ten do něj přitom vkládal velké naděje, jelikož si útočníka vybral v prvním kole draftu 2018.

Nashvillu by mohl hodně pomoct. Predátoři hrají pod Brunettem velmi rychlý a energický hokej, do čehož by měl Foudy přímo zapadnout.

„Je to výborný a velmi rychlý bruslař,“ popisuje novou posilu Nashvillu novinář Jason Newland. „Je velmi šikovný, s pukem hraje s lehkostí. Pokud mu bude dána šance, bude velmi produktivní, talent na to má.“

Tak proč to tedy doteď nešlo? Newland nabízí dva důvody: „Byl draftovaný v době, kdy trénoval John Tortorella, což je defenzivní trenér. Tomu se Foudy v podstatě nikdy nedokázal přizpůsobit. A taky ho hodně zasáhla pauza kvůli koronaviru, ta jeho vývoj omezila opravdu hodně.“

