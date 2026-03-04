Odpískat sezonu, rozprodat mančaft? Florida je na lopatkách, ale odmítá se vzdát

4. března 17:30Tomáš Zatloukal
Jako první šampioni od roku 2014 dost možná zažijí, jaké to je, když pokus o obhajobu stříbrného poháru skončí už základní častí. Kvůli množství zranění klíčových opor, ale i dělníků ledu, by byl takový osud floridských Panterů pochopitelný. Omluvitelný. A snad i ozdravný. Otevírající nové možnosti. Jenže Cats si takový scénář stále nepřipouští. Minimálně tedy hráči. Kdo ale musí být v pozoru, je GM Bill Zito. Přestupová uzávěrka vyžaduje rozhodnost.
Los Angeles Kings.
To jsou poslední obhájci, co zůstali před branami vyřazovacích bojů.
Budou je následovat borci z Floridy, vládci z let 2024 a 2025? Ta pravděpodobnost je ohromně vysoká a stále roste...
Po čerstvé porážce od New Jersey se mluví o tom, že šance na zázračný zvrat je zhruba pěti až desetiprocentní. Tedy spíše už jen v teoretické rovině.
Nejde jen o to, že Panteři prohráli po olympijské přestávce tři z kvarteta duelů. A třikrát za sebou. Ale také o fakt, že v posledních deseti partiích padli osmkrát a na osmý Boston ztrácí deset bodů. Propast. Forma nikde.
A to právě začíná poslední čtvrtina základní části, Matthew Tkachuk a spol. mají před sebou 21 utkání.
Pak? Téměř neodvratně dovolenou, ostatně o jako naprosto stěžejním zápase se mluvilo ne o tom s Ďábly, ale už tom předešlém s buffalskými Sabres.
Mnoho pozorovatelů stále chodí kolem horké kaše. Opatrně našlapuje... přece jde o mimořádně kvalitní kádr, kdo jiný by měl magické povstání z popela dokázat?
Jenže ta otázka leží jinak: Je vůbec situace Cats ještě řešitelná?
Dokonce i web, který je zaměřen na floridské fanoušky, FLA Hockey Now se smiřuje s nepostupem a píše o tom, že by prodloužení sezony přineslo jedině 18-19 výher z oněch 21 klání. Takřka sci-fi.
Zito si nejspíš nelže do kapsy a je připravený někoho zbytného při přestupové uzávěrce pustit. Je realista, pragmatik, ke dvěma prstenům ho nedovedlo naivní snění.
Skutečně by mohl pár artiklů do budoucna získat, hráčům by dlouhé léto po zdravotní stránce jistě prospělo.
Kabina ovšem, minimálně navenek, víru neztrácí.
„Na počty se koukat nemůžete. Tohle není o matematice, musíme se soustředit na nejbližší zápas a to je všechno. Jsme silná parta,“ český navrátilec říká Tomáš Nosek.
„Pomáháme si, stojíme jeden za druhým.“
Stejně mluví i švédský zadák Gus Forsling: „Držíme pohromadě, rozhodně nic nebalíme. Budeme bojovat až do konce.“
Z těch slov je cítit odhodlání i hrdost. Ale i plejeři vnímají realitu. "Je to těžká porážka...," uznává Forsling. Ještě jako spoluhráč Sergeje Bobrovského. Ale to brzy platit nemusí, stupňují se spekulace o Rusově stěhování.
Zito podle známého novináře Pierra LeBruna naslouchá nabídkám.
Logicky. Protože prohrát bitvu neznamená prohrát válku. Stříbrný hattrick působí jako passé, ale status hokejové dynastie, klubu, co sklidí čtyři, pět pohárů za dekádu, je stále ve hře. Florida může být za rok zpátky nahoře.
A 6. březen tomu může přispět...
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.