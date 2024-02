Odpočinek a pak góly? Ovečkin doufá, že protrhne smůlu

Pauzu strávil Alex Ovečkin na dovolené v Dubaji. Nicméně byl to právě on, kdo byl prvním hráčem Washingtonu na ledě při prvním tréninku po přestávce. Odfrknout si potřeboval, zatím to rozhodně není jeho sezona.

Zda Ovečkin našel v dubajské poušti odpovědi na své gólové trápení v sezoně, se teprve uvidí. Při prohře Washingtonu s Dallasem v prodloužení, posledním zápase před přestávkou, si osmatřicetiletý útočník gólem a asistencí spravil chuť a vylepšil bilanci v posledních 11 zápasech (3+8).

Ovečkin se s 31 body (devět gólů, 22 asistencí) ve 44 zápasech dělí s Dylanem Stromem o nejproduktivnějšího hráče klubu, ale je zvyklý na jiná čísla.

Jeho devět gólů vyloženě práskne do očí. V historii NHL je s 831 góly na druhém místě - 63 branek za rekordem ligy Wayna Gretzkyho (894 gólů) - a ještě nikdy během plné sezony nenastřílel méně než 32 branek.

Z týmu střílí vůbec nejvíc, ale nepřesně. Jeho 6 % úspěšnost střelby v této sezoně je nejnižší v jeho kariéře v NHL a výrazně nižší než 14,3 % z minulého ročníku.

„Je samozřejmě na mně, abych věděl, co musím udělat lépe, aby střely šly do branky," řekl Ovečkin. „Klidně to může být ošklivý gól. Ale když pak padne, cítíte se mnohem lépe a hrajete v pohodě."

Ovečkin vstřelil při hře 5 na 5 dva góly. Carbery ho zkoušel přesouvat do různých formací, hrál většinou se Stroeem a Jevgenijem Kuzněcovem, ale zkoušel ho také s Connorem McMichaelem a Nicem Dowdem. V pondělí trénoval ve formaci se Stromeem a Wilsonem.

Přestože Ovečkin zažil dlouhé úseky bez vstřeleného gólu, dokázal vždy udržet veškerou frustraci, kterou pociťoval, na uzdě.

„Chová se neskutečně zkušeně," řekl útočník T.J. Oshie. „Nezdá se, že by byl nutně frustrovaný. Vím, že jsem si taky prožil, že jsem nebodoval v takovém tempu, v jakém bych chtěl. Už jen jeho přítomnost je pro ostatní týmy faktorem. Góly začnou přicházet, a když se tak stane, víte, že málokdo dokáže skórovat takovým tempem jako on."

